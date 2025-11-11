حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني استعداداً للعراق



شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، تدريبات المنتخب الوطني، التي جرت اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. ويواصل الأبيض استعداداته لمباراة المنتخب العراقي الشقيق التي تقام بعد غد الخميس في استاد محمد بن زايد، ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، اللاعبين إلى التركيز خلال المباراة وبذل أقصى الجهود، مشيراً إلى ضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور، وأكد أن الجمهور الإماراتي سيكون خير محفز في هذه المباراة. تجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين المنتخبين الشقيقين ستقام يوم 18 نوفمبر الجاري في محافظة البصرة العراقية.