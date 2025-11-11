استبعاد يامال من المنتخب الإسباني بسبب الإصابة



استبعد المنتخب الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، لامين يامال، من قائمته، قبل خوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد أن خضع النجم الشاب لمزيد من العلاج بسبب الإصابة.



وذكر الاتحاد أن العلاج سيبعد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، ما يبعده عن مباراة منتخب جورجيا يوم السبت المقبل، وأمام تركيا بعدها بثلاثة أيام.



ومع ذلك، أضاف الاتحاد أنه كان هناك حالة من «الاستياء والدهشة» لتلقيه إخطاراً بحالة يامال الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه اللاعب مع زملائه في المنتخب الإسباني بمقر التدريبات في مدريد.



في سبتمبر، انتقد هانسي فليك، مدرب برشلونة، المنتخب الإسباني لما وصفه بأنهم يجعلون يامال يلعب دقائق غير ضرورية في مباراتين سهلتين بالتصفيات المؤهلة للمونديال، ووفقاً لفليك فإن اللاعب شعر بعدم راحة.



ورد الاتحاد الإسباني على فليك، وذكر أنه لم يتلقَ أي إخطارات من برشلونة بأن يامال مصاب، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني على تواصل مستمر مع الأندية.