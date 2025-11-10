الأبيض ينقل معسكره إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة العراق في ملحق المونديال



يجري منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريبه الأول في أبوظبي، مساء اليوم، ضمن إعداده لمواجهتي الذهاب والإياب أمام شقيقه المنتخب العراقي في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستقام مباراة الذهاب الخميس المقبل، في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، فيما ستقام مباراة الإياب في استاد البصرة الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.

وانتقل معسكر «الأبيض» إلى العاصمة أبوظبي، بعدما اختتم تدريباته في استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، مساء أمس الأحد، تحت قيادة الروماني أولاريو كوزمين، وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين المختارين في قائمة منتخبنا لخوض المواجهتين.



تضم قائمة «الأبيض»، 26 لاعباً وهم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيي نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيي الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل ومحمد عوض الله.

في حين، وصلت مساء أمس الأحد، إلى العاصمة أبوظبي، بعثة منتخب العراق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل، وكان في استقبال البعثة في مطار زايد الدولي، عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، ورحّب اتحاد الكرة بأعضاء بعثة منتخب العراق برئاسة عدنان درجال، في بلدهم الثاني الإمارات، متمنين لهم طيب الإقامة.



وضمت القائمة المختارة في حراسة المرمى، جلال حسن حارس الزوراء، أحمد باسل حارس الشرطة، وفهد طالب حارس الطلبة، وأمامهم في الدفاع، ريبين سولاقا لاعب بورت التايلاندي، مناف يونس، مصطفى سعدون وأحمد يحيى للاعبي الشرطة، آكام هاشم لاعب الزوراء، زيد تحسين لاعب باختاكور الأوزبكستاني، وحسين علي لاعب بوغون البولندي، شيركو كريم لاعب زاخو، وميرخاس دوسكي لاعب فيكتوريا بلزن التشيكي.

وفي الوسط، إيمار شير وماركو فرج لاعبي ساربسبورغ وسترومسغودسيت النرويجيين، وأسامة رشيد لاعب زاخو، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي، وكيفن يعقوب لاعب أرهوس الدنماركي، ويوسف الأمين أيك لاعب لارنكا القبرصي، ومنتظر ماجد لاعب هاماربي السويدي، حسن عبد الكريم لاعب الزوراء، وزيدان إقبال لاعب أوتريخت الهولندي، وفي الهجوم مهند علي المحترف مع دبا المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، وعلي جاسم لاعب النجمة السعودي، وأيمن حسين لاعب الكرمة، وعلي الحمادي لاعب لوتون تاون الإنجليزي.