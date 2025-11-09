بعثة منتخب العراق تصل إلى أبوظبي



وصلت اليوم إلى العاصمة أبوظبي بعثة منتخب العراق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني الخميس المقبل في استاد محمد بن زايد ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وكان في استقبال البعثة في مطار زايد الدولي عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام، الظاهري، الأمين العام للاتحاد. ورحّب اتحاد الكرة بأعضاء بعثة منتخب العراق برئاسة عدنان درجال في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنين لهم طيب الإقامة.