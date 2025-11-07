قرعة الملحقين العالمي والأوروبي لكأس العالم 20 نوفمبر



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن احتضان مقره في مدينة زيورخ السويسرية يوم 20 نوفمبر الجاري، لمراسم قرعة مباريات الملحق العالمي والملحق الأوروبي، المقررة من 23 إلى 31 مارس 2026، ويتنافس من خلالها 22 منتخباً، بواقع 6 منتخبات في الملحق العالمي، و16 منتخباً في الملحق الأوروبي، على آخر 6 مقاعد في بطولة كأس العالم التاريخية، التي ستكون الأولى بمشاركة 48 منتخباً، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.



وتقام مراسم القرعتين، بعد يومين فقط على انتهاء فترة المباريات الدولية في نوفمبر الجاري، والتي تَعِد بأحداث حافلة بالندية والإثارة والتشويق، إذ لا يزال باب التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم مفتوحاً، والصراع على التذاكر المتبقية محتدماً على أشده، بعدما تأهّل حتى الآن إلى النسخة التاريخية من البطولة، 28 منتخباً، وينتظر أن ينضم إليهم 14 منتخباً، موزعين بين 3 منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف»، و11 منتخباً من الاتحاد الأوروبي للكرة، من خلال تصفيات الاتحادين القاريين المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وتحدد المباريات الدولية المزمع إجراؤها في نوفمبر الجاري، هوية منتخبات كل من الاتحاد الآسيوي للكرة، واتحاد الكونكاكاف، والتي ستنضمّ إلى الملحق العالمي مع منتخبي بوليفيا من اتحاد أمريكا الجنوبية للكرة، وكاليدونيا الجديدة من اتحاد أوقيانوسيا للكرة، حيث ستتنافس 6 منتخبات في المُلحق العالمي على بطاقتين مؤهلتين إلى المونديال، كما ستتَّضح معالم المنتخبات الـ 16 التي ستتنافس على 4 بطاقات مؤهلة للمونديال عبر الملحق الأوروبي.



يُذكر أن الملحق العالمي المؤهّل لكأس العالم، يتضمن مباراتين نهائيتين، تجمعان بين الفائزَين في مواجهتي نصف النهائي التي سيتقابل فيهما منتخبات غير مصنّفة مع منتخبين مصنّفين، ويحسم الفائزان فيهما مركزهما في كأس العالم القادم، أما الملحق الأوروبي، فيضمّ المنتخبات الـ 12 الوصيفة في مرحلة المجموعات من تصفيات هذا الاتحاد القاري، إضافةً إلى أفضل 4 منتخبات متصدّرة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية ضمن الترتيب العام، على أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في الملحق إلى 4 مجموعات، تمثِّل كل منها مسار تأهل مكوَّن من 4 منتخبات، حيث يتضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين، تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، تتبعهما مباراة نهائية بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة كذلك، علماً بأن المنتخبات الأربعة الفائزة في المباريات النهائية الأربع، ستكمل عقد المنتخبات الـ 26 التي ستمثل الاتحاد الأوروبي للكرة في المونديال.