«فيفا» يقرر إيقاف مطر الصهباني وطارق سلمان على خلفية أحداث مباراة الإمارات وقطر



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخبنا الوطني الأول، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري، وإيقاف لاعب المنتخب القطري، طارق سلمان، مباراتين رسميتين، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، استناداً إلى المادتين 14 و14.1 من لوائح الانضباط التابعة لفيفا.



كما قررت اللجنة أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 11500 فرنك سويسري على الاتحاد السعودي للكرة، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل «الأخضر» السعودي إلى المونديال.



واتُخذت عقوبتا الصهباني وسلمان على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخبنا الوطني ومضيفه القطري في الملحق الآسيوي، والتي انتهت لمصلحة قطر 2-1، وحصل بعدها «العنابي» على البطاقة المباشرة عن المجموعة الأولى للملحق إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026، فيما سيخوض منتخبنا مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، على البطاقة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال المقبل.



وتمنح لوائح الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» المعاقبين الحق في الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، حيث يحق للأطراف الموقع عليها العقوبة التقدم بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدى الاتحاد الدولي خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار الرسمي بالقرار مع حيثياته وأسبابه، مع الحق في رفع القضية إلى المحكمة الرياضية «كاس»، ⁠إذا لم يُقبل الاستئناف أو تم رفضه.