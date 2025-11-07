56 % من قائمة «أسود الرافدين» محترفة خارج العراق



أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام ارنولد، عن قائمة تضم 25 لاعباً، ومنهم 14 لاعباً بنسبة 56% من المحترفين في دوريات خارج العراق، وذلك لمواجهتي منتخبنا الوطني ذهاباً في أبوظبي يوم 13 نوفمبر الجاري، وإياباً في مدينة البصر العراقية يوم 18 من الشهر نفسه، لحسم البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والمؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026.



وضمت القائمة المختارة في حراسة المرمى، جلال حسن حارس الزوراء، أحمد باسل حارس الشرطة، وفهد طالب حارس الطلبة، وخط الدفاع، ريبين سولاقا لاعب بورت التايلاندي، مناف يونس، مصطفى سعدون وأحمد يحيى لاعبي الشرطة، آكام هاشم لاعب الزوراء، زيد تحسين لاعب باختاكور الأوزبكستاني، وحسين علي لاعب بوغون البولندي، شيركو كريم لاعب زاخو، وميرخاس دوسكي لاعب فيكتوريا بلزن التشيكي.



وفي الوسط، إيمار شير وماركو فرج لاعبي ساربسبورغ وسترومسغودسيت النرويجيين، وأسامة رشيد لاعب زاخو، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي، وكيفن يعقوب لاعب أرهوس الدنماركي، ويوسف الأمين أيك لاعب لارنكا القبرصي، ومنتظر ماجد لاعب هاماربي السويدي، حسن عبد الكريم لاعب الزوراء، وزيدان إقبال لاعب أوتريخت الهولندي، وفي الهجوم مهند علي المحترف مع دبا المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، وعلي جاسم لاعب النجمة السعودي، وأيمن حسين لاعب الكرمة، وعلي الحمادي لاعب لوتون تاون الإنجليزي.



ويغيب عن القائمة المختارة، بشار رسن المحترف في باختاكور الأوزبكي، وفرانس بطرس مدافع بيرسيب الإندونيسي والمهاجمين عمار محسن المحترف في براغي السويدي، ومحمد جواد لاعب القوة الجوية، وإبراهيم بايش لاعب وسط نادي الرياض السعودي، واستمرار غياب أمجد عطوان لاعب وسط زاخو، مقابل عودة علي الحمادي، والتأكيد على بقاء أيمن حسين بعد التعافي من الإصابة.