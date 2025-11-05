26 لاعباً في تشكيلة «الأبيض» استعداداً لمواجهتي العراق





اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، 26 لاعباً في تشكيلة «الأبيض» لخوض مواجهتي منتخب العراق ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، ضمن المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وشهدت القائمة الجديدة الظهور الأول لمدافع الجزيرة محمد ربيع، وعودة محمد عوض الله، لاعب ليخيا غدانسك البولندي، وغاستون سواريز، لاعب شباب الأهلي، وماجد راشد، لاعب الشارقة، واستبعاد الحارس فهد الظنحاني، حارس بني ياس، ومعه إيريك دي مينيزيس، لاعب العين، وفابيو دي ليما، لاعب الوصل، الذي أعلن ناديه قبل ساعات عن تعرضه لإصابة في العضلة الضامة ستبعده عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع.



وتضم القائمة في حراسة المرمى خالد عيسى، علي خصيف وحمد المقبالي، ومعهم روبن فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، یحیی نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، غاستون سواریز، نیكولاس خیمینیز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، محمد عوض الله.



وينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول في دبي مساء اليوم، على أن ينتقل الأسبوع المقبل إلى أبوظبي استعداداً للقاء الذهاب أمام المنتخب العراقي، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، على

استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويغادر بعدها «الأبيض» إلى العراق استعداداً للقاء الإياب المقرر على استاد البصرة الدولي.



وكان منتخبنا قد تأهل للمرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الأولى للمرحلة الرابعة التي استضافت مبارياتها قطر وحصل منتخبها على بطاقة التأهل المباشر، وكذلك حل المنتخب العراقي في المركز نفسه، ولكن في المجموعة الثانية، التي حصل المنتخب السعودي المستضيف على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.