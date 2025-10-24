عجائب تصفيات مونديال 2026 لا تتوقف.. سان مارينو تخسر لتتأهل للملحق الأوروبي



بعد قرار الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من نسخة عام 2026، والمقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتصل إلى 48 منتخباً، وضعت الاتحادات القارية بالاتفاق مع فيفا، نظماً مختلفة للتأهل إلى المونديال المقبل، وكانت التصفيات الأوروبية الأكثر تعقيداً وغرابة، ومع اقتراب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من مراحلها الأخيرة، بدأت ملامح الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة تتضح تدريجياً، ومنها عدد من الدول الصغيرة وستكون الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل، فرصة أمام سان مارينو، أضعف منتخبات التصفيات على الإطلاق، للتأهل إلى الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.



ويقضي نظام التصفيات الأوروبية، بتأهل 12 منتخباً مباشرة إلى المونديال بصفتها متصدرة مجموعاتها، بينما يخوض 12 وصيفاً الملحق الأوروبي، لتحديد المقاعد المتبقية، وتمنح 4 مقاعد إضافية في الملحق لأفضل المنتخبات الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، شريطة ألا يكون أحد هذه الفرق قد تأهل مباشرة أو وصيفاً، ويترك هذا الشرط الباب مفتوحاً أمام منتخب سان مارينو في المرتبة 210 والأخيرة في التصنيف العالمي، وبلا نجوم أو محترفين، ولم تحصل على أي نقاط في التصفيات الأوروبية للمونديال، للانضمام إلى قائمة المنتخبات الـ 4 المرشحة للملحق.



حقق منتخب سان مارينو، فوزين بمجموعته في دوري الأمم الأوروبية على منتخب ليشتنشتاين يومي 5 سبتمبر و18 نوفمبر 2024، وكان انتصاره في سبتمبر هو الأول منذ 20 عاماً كاملة، ليحسم الصدارة، ويصعد إلى الدرجة الثالثة للمرة الأولى، وأصبح مرشحاً للوصول إلى الملحق الأوروبي للمونديال، ولكن هذا يتوقف على المنتخب الروماني، الذي يلعب مع سان مارينو، في المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية، وتحتل رومانيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف النمسا 15 نقطة في الصدارة، والبوسنة والهرسك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وتواجه سان مارينو نظيرتها البوسنة والهرسك في 15 نوفمبر المقبل، قبل أن تستضيف سان مارينو يوم 18 من الشهر نفسه.



ويرتبط حلم سان مارينو في الوصول إلى الملحق العالمي، بفوز رومانيا على البوسنة لتنتزع المركز الثاني، وتصبح قريبة من التأهل المباشر للمونديال أو للملحق عبر تصفيات المجموعة السابعة، وتخرج بالتالي من حسابات التأهل عبر دوري الأمم، ما يفتح الباب أمام سان مارينو، ولكن هناك شرط آخر وهو أن تحسن رومانيا من فارق الأهداف بينها وبين البوسنة المتفوقة بفارق 3 أهداف عن رومانيا التي تحتاج في هذه الحالة إلى الفوز على البوسنة، وعلى سان مارينو التي تضمن الوصول في هذه الحالة إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

يذكر أن عدد سكان سان مارينو، 33572 نسمة، ومنتخبها لم يحصل على أي نقاط من 7 مباريات، وسجل هدفاً واحداً فقط، مقابل 32 هدفاً في مرماه، وسبق أن خسر أمام منتحب رومانيا بخماسية نظيفة ضمن التصفيات الحالية، وبالتالي لن تكون مفاجأة إذا خسر منتخب سان مارينو مجدداً أمام المنتخب الروماني في التصفيات الأوروبية.