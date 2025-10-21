استاد محمد بن زايد يستضيف لقاء الإمارات والعراق في ملحق المونديال



أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، عن اختيار استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي، لاحتضان مباراة منتخبنا الوطني الأول وضيفه المنتخب العراقي في الساعة الثامنة من مساء 13 نوفمبر المقبل، في لقاء الذهاب للملحق الخامس الآسيوي، على الطريق نحو نهائيات كأس العالم 2026.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ضيافة العراق في نفس التوقيت من يوم 18 نوفمبر المقبل، على ملعب استاد البصرة الدولي، ويحصل الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على بطاقة مؤهلة للمشاركة في الملحق العالمي المقرر خلال مارس المقبل، بمشاركة 6 منتخبات تتنافس فيما بينها على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى المونديال القادم.



وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى الملحق الآسيوي الخامس، بعدما حل ثانياً في المجموعة الأولى للملحق الآسيوي الرابع، والتي أقيمت مبارياتها في قطر، فيما تأهل المنتخب العراقي إلى الملحق الآسيوي الخامس، بعدما حل ثاني المجموعة الثانية من تصفيات الملحق الآسيوي الرابع، والذي أقيمت مبارياته في المملكة العربية السعودية.