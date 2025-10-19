«المحترفين» تفتح المجال لتحضيرات منتخبنا لمواجهتي العراق



أعلنت رابطة المحترفين عن مواعيد مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، لتقام 20 و21 و22 نوفمبر المقبل، وهو ما يتوافق مع أيام التوقف الدولي، ويفتح المجال أمام منتخبنا الوطني الأول للتحضير، وخوض الملحق الآسيوي الخامس، حيث يلتقي منتخب العراق ذهاباً داخل الديار يوم 13 نوفمبر المقبل، وإياباً خارج الديار يوم 18 من الشهر نفسه، ويحصل الفائز بمجموع المباراتين على بطاقة التأهل للمشاركة في الملحق العالمي المقرر في المكسيك خلال مارس 2026، خطوة أخيرة نحو تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم العام المقبل، حيث يلتقي في اليوم الأول خورفكان مع شباب الأهلي، على استاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر مع الظفرة، على استاد آل مكتوم. وتتواصل المباريات في اليوم الثاني 21 نوفمبر 2025 بمواجهتي دبا مع ضيفه الوحدة، والشارقة وضيفه بني ياس، وتختتم الجولة يوم 22 من الشهر نفسه بمواجهات كلباء وضيفه البطائح، والوصل وعجمان، على استاد زعبيل، وقمة العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد.



يذكر أن مسابقة الدوري بدأت فترة توقف جديدة مع نهاية مباريات الجولة السادسة، للسماح بإقامة مباريات ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمباراتي الشارقة مع يونايتد، والوحدة مع الظفرة، وتتواصل في اليوم التالي، السبت، بمواجهات البطائح مع شباب الأهلي، وخورفكان مع كلباء، والنصر مع بني ياس، وتختتم الأحد المقبل بلقاءات الحمرية مع العين، ودبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة السابعة يوم 30 أكتوبر الجاري بمواجهتي الوحدة والنصر، على استاد آل نهيان، وشباب الأهلي والشارقة، على استاد راشد، وعجمان والعين، على استاد راشد بن سعيد، وتتواصل مباريات الجولة يوم 31 أكتوبر الجاري، بمواجهتي بني ياس وضيفه دبا، وخورفكان والوصل، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وتختتم الجولة في الأول من نوفمبر المقبل بمواجهتي الظفرة وكلباء، على استاد حمدان بن زايد، والجزيرة والبطائح، على استاد محمد بن زايد.