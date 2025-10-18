«الأسود الثلاثة» تدفع جريليش للبحث عن الهدوء النفسي في دبي



لم يكن جاك جريليش «30 عاماً»، لاعب خط وسط إيفرتون المعار من مانشستر سيتي جزءاً من تشكيلة توماس توخيل لمنتخب إنجلترا، ولم يكن بإمكانه سوى مشاهدة منتخب بلاده من بعيد وهو يقضي إجازة قصيرة في دبي، أثناء وصول «الأسود الثلاثة» إلى كأس العالم 2026. وحصل جريليش، على فترة من الراحة للاستمتاع بأجواء وشمس دبي الرائعة، رداً على تجاهل منتخب إنجلترا بضمه، بعدما استبعد من تشكيلة توماس توخيل الأخيرة رغم بدايته الرائعة هذا الموسم، إذ سجل هدفاً واحداً، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 7 مباريات مع إيفرتون، الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.



وشوهد نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، في أبراج بحيرة جميرا بدبي، عندما فازت إنجلترا على ويلز 3-0 في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في 9 أكتوبر الجاري، وكذلك عند الفوز بنتيجة 5-0 على لاتفيا في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي، ليحجز المنتخب الإنجليزي مكاناً في البطولة العالمية الصيف المقبل.



والتقط جريليش صوراً مع مشجعي كرة القدم، ولعب مع بعض الأطفال في دبي حسب ما أشار إليه موقع «ديلي ستار»، والذي أشار إلى أن النجم الإنجليزي الذي يتقاضى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس الماضي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة تحت قيادة توخيل، وكان آخر ظهور لجريليش مع منتخب إنجلترا تحت قيادة لي كارسلي في دوري الأمم الأوروبية، عندما سجل هدفاً ضد فنلندا لتفوز إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في هلسنكي.