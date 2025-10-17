الرباعي الأفريقي يتصارع في المغرب على بطاقة ملحق المونديال



تشارك منتخبات نيجيريا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والغابون في الملحق الأفريقي لتحديد المنتخب الذي سيمثل قارة أفريقيا في الملحق العالمي المقرر في المغرب خلال نوفمبر المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعدما تم اختيارهم أفضل منتخبات في المركز الثاني بتصفيات القارة السمراء التي اختتم دورها الأول المثير، الثلاثاء الماضي، بتأهل 9 منتخبات أفريقية مباشرة إلى البطولة العالمية التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ليتبقى حصول منتخب أفريقي واحد إضافي على فرصة اللعب في مارس 2026، على آخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال.



ويشهد الملحق الأفريقي 3 مباريات بنظام خروج المغلوب، بنظام نصف نهائي ثم النهائي، وذلك بالترتيب يومي 13 و16 نوفمبر 2026، ويتصارع من خلالها المنتخب النيجيري بقيادة فيكتور أوسيمين، الذي نجح في خطف المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات، بفوزه الكبير بنتيجة 4-0 على بنين، فيما تعادلت الكاميرون سلبياً مع أنغولا في الجولة الأخيرة، وكان ذلك كافياً لينسنت أبوبكر وبرايان مبويمو وزملائهما للتقدم على ليبيا، وحسم المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الرأس الأخضر.



أما الكونغو الديمقراطية فكان بإمكانها التأهل مباشرة إلى المونديال في الجولة الأخيرة، لكن ذلك كان يتطلب تعثر السنغال التي فازت على موريتانيا برباعية نظيفة، فيما انتصرت الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل على السودان التي أنهت التصفيات بالمركز الثالث، واكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة سيدريك باكامبو بالمركز الثاني في المجموعة الثانية، في حين شاهدت الغابون نظيرتها كوت ديفوار تتأهل مباشرة إلى رابع مشاركة لها في كأس العالم، وكان يتعين على كوت ديفوار الخسارة في الجولة الأخيرة لإبقاء آمال الغابون قائمة، لكن بيير إيميريك أوباميانغ وزملاءه سيضطرون لخوض الملحق.



ومن المقرر أن تحدد أطراف مباراتي الدور نصف النهائي للملحق الأفريقي وفقاً للتصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، حيث تحتل حالياً نيجيريا المركز 45 عالمياً، والكاميرون المركز 52، والكونغو الديمقراطية المركز 60، والغابون المركز 79، ووفقاً لهذا التصنيف ستلتقي نيجيريا مع الغابون، والكاميرون مع الكونغو الديمقراطية يوم 13 نوفمبر المقبل، ويصعد الفائزان للعب مباراة نهائية يوم 16 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائز منها للعب الملحق العالمي.