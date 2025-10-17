مركز جيد لمنتخبنا في التصنيف العالمي قبل لقاء العراق.. والأرجنتين وألمانيا تخطفان الأضواء



احتفظ منتخبنا الوطني بموقعه في المركز 67 في التصنيف العالمي المحدث، والصادر عن شهر أكتوبر 2025، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، وهو ما يصب في مصلحة «الأبيض» حال اجتيازه للعراق خلال نوفمبر المقبل، ووصوله إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم، إذ يتوقع أن يكون في هذه الحالة الأعلى تصنيفاً بين المنتخبات المتأهلة للملحق العالمي، في حال ما أسفرت التصفيات الحالية عن تأهل منتخبات أفضل في الترتيب العالمي من أفريقيا أو الكونكاكاف.

فيما خطفت الأرجنتين وألمانيا الأضواء، بعد صعود الأرجنتين بطلة العالم إلى المركز الثاني، وعودة ألمانيا إلى لائحة أفضل 10 منتخبات بعد فترة غياب وجيزة، وحقّقت منتخبات النيجر وجزر فارو وليسوتو، القفزات الأكبر، وجاء ذلك بعد جولة مثيرة شارك فيها 173 منتخباً من حول العالم، وتضمّنت تصفيات كأس العالم 2026، في 5 قارّات، بالإضافة إلى عدد كبير من المباريات الودية.



وتشبّث المنتخب الإسباني بالمركز الأول للترتيب بفضل انتصارين متتاليين، معزّزاً موقعه الذي حققه في النسخة الماضية، وواضعاً حدّاً للهيمنة الأرجنتينية التي بدأت منذ أبريل 2023، غير أنّ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، لا يزال يطارده بلا هوادة بصعوده للمركز الثاني، بعدما تخطّى منتخب فرنسا بالمركز الثالث، إثر سقوط «الديوك» بفخّ التعادل 2-2، عندما حلّ المنتخب الفرنسي ضيفاً على أيسلندا في التصفيات الأوروبية.

وعاد المنتخب الألماني لقائمة العشرة الأوائل على العالم باحتلال المركز العاشر، على حساب منتخب كرواتيا الذي تراجع للمركز 11، بعدما أهدر نقطتين في التصفيات المؤهلة إلى العرس الكروي العالمي الذي تستقبله كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل، وتخطّى المنتخب الهولندي بوصوله للمركز السادس، نظيره البرازيلي الذي تراجع للمركز السابع، بعد خسارته في مباراة ودية جمعته بالمنتخب الياباني.



ومن بين المنتخبات الخمسين الأفضل، نذكر المنتخب المجري بالمركز 37، والإسكتلندي بالمركز 38، والنيجيري بالمركز 41، والروماني بالمركز 47، بعدما حصدت ثمار عملها الجيد في الفترة الأخيرة، أمّا الإنجازات الكبرى، فكانت في أسفل الترتيب، بصعود 9 مراكز من قبل كلّ من منتخبات النيجر الذي وصل للمركز 108، وليسوتو وصعد للمركز 144، وجزر فارو وصعد للمركز 127، بعدما حقّقت نتائج أخيرة مميزة في تصفيات كأس العالم، وأبرزها انتصار جزر الفارو المفاجئ على التشيك التي تراجعت 5 مراكز لتحتل الترتيب 44.

ومن المنتخبات التي قدّمت أداءً لافتاً كان منتخب كوسوفو الذي صعد 7 مراكز ليصل للترتيب 84، في ترتيب تاريخي مميز، بالإضافة إلى صعود 6 مراكز لمنتخبي سوريا وليبيريا ليصلا للترتيب 86 و138 على التوالي، بينما هبط كل من منتخبي اليونان والسويد 8 مراكز دفعة واحدة ليصلا للمركزين 48 و40، بعد خسارتيهما الأخيرتين في التصفيات.