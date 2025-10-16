«فيفا» يعلن بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، بيع أكثر من مليون تذكرة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.



ويعتبر هذا هو أول تحديث للأرقام منذ بدء عمليات البيع رسمياً في وقت سابق من هذا الشهر.



وكان الطلب الأكبر، كما هو متوقع، من المشترين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما أوضح فيفا أن أشخاصاً من 212 دولة ومنطقة مختلفة اشتروا التذاكر بالفعل، رغم أن 28 منتخباً فقط حسموا تأهلهم للمونديال من أصل 48 مقعداً.



وأضاف فيفا أن الدول العشر الأكثر شراءً للتذاكر هي الدولة المنظمة إلى جانب إنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، وإسبانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وفرنسا، بالترتيب، علماً بأن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.



وصرح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، في بيان: «بينما تتنافس المنتخبات الوطنية حول العالم على مقعد في النسخة السادسة والعشرين التاريخية من كأس العالم لكرة القدم، يسرني أن العديد من عشاق كرة القدم يرغبون أيضاً في المشاركة في هذا الحدث التاريخي في أمريكا الشمالية».

وأضاف: «إنها استجابة رائعة، وعلامة رائعة على أن أكبر كأس عالم وأكثرها شمولاً في التاريخ تأسر خيال المشجعين في كل مكان».

أسعار تذاكر نهائي كأس العالم



كما أعلن فيفا عن افتتاح موقعه الإلكتروني لإعادة بيع التذاكر، حيث راوحت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بين 9538 دولاراً و57500 دولار للمقعد الواحد.

ولم يكشف فيفا عن أي أرقام محددة حول عدد التذاكر المبيعة لمباريات معينة، ولم يقدم أي تفاصيل حسب البلد المضيف، كما لم يصدر جدولاً بأسعار التذاكر، كما فعل في كل نسخة سابقة من كأس العالم منذ نسخة عام 1990 على الأقل.

وتم اختيار المشترين الذين اشتروا التذاكر في هذه الجولة الأولى من بين 4.5 ملايين متقدم في قرعة أجريت الشهر الماضي.

وأوضح فيفا أن فترة التسجيل للسحب التالي ستفتح للجماهير في 27 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تذاكر المباريات الفردية لجميع المباريات الـ104، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملاعب والفرق.

وبناءً على أرقام الحضور في الملاعب المدرجة، هناك ما يقرب من 7.1 ملايين مقعد لمتابعة كل مباريات البطولة في حوالي 16 ملعباً بأمريكا الشمالية، ومن غير المعروف عدد هذه المقاعد التي ستكون متاحة للبيع للجمهور.

وأظهرت بيانات التذاكر أن أدنى سعر للمقاعد - المحدد بـ60 دولاراً أمريكياً - كان متاحاً لما لا يقل عن 40 مباراة، في حين أن معظم المباريات، وجميع المقاعد تقريباً، كانت بأسعار أعلى بكثير.

أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية



وراوحت أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة، المقرر إقامتها في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، بين 560 و2735 دولاراً أمريكياً عند بدء البيع، وعلى موقع إعادة البيع، تم عرض تذكرة واحدة على الأقل لهذا اللقاء، الذي يقام في 12 يونيو القادم بسعر 61642 دولاراً.



ويمكن للجماهير التي لديها خيار الشراء اختيار مقاعد من أربع فئات، الفئة الأولى هي الأفضل، والفئة الرابعة هي من بين أفضل المقاعد في الملاعب، ومن المتوقع أن تتباين أسعار التذاكر مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في أكبر حدث كروي في العالم.



وسيتمكن الفائزون في المرحلة الثانية من سحب قرعة التذاكر من الشراء من منتصف نوفمبر القادم إلى أوائل ديسمبر المقبل.



وستبدأ المرحلة الثالثة، التي تسمى قرعة الاختيار العشوائي، بعد أن يتم إجراء قرعة مرحلة المجموعات في البطولة يوم 5 ديسمبر القادم، والكشف عن جدول مباريات المونديال.

وأشار فيفا إلى أن التذاكر ستكون متاحة أيضاً مع اقتراب موعد البطولة «على أساس أسبقية الحجز».