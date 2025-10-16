تصفيات المونديال الآسيوية.. العدالة المفقودة



يختلف نظام التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 من قارة إلى أخرى في المناطق الـ6 حسب توزيع الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي منطقة الكونكاكاف، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الجنوب أمريكي والاتحاد الأوقياني.



واعتمدت جميع الاتحادات القارية معايير نزيهة وشفافة في جميع مراحل التصفيات، باستثناء الاتحاد الآسيوي، الذي أقر نظاماً طويلاً ومرهقاً للمنتخبات، إضافة إلى أنه يفتقد مبدأ العدالة الرياضية في الجولة الرابعة (الملحق الآسيوي)، التي أقيمت منافساتها على أرض غير محايدة (قطر والسعودية).



وعلى سبيل المثال، في أفريقيا شارك 53 منتخباً في التصفيات تم توزيعاً على 9 مجموعات 8 بستة منتخبات ومجموعة واحدة بخمسة منتخبات بعد انسحاب إرتريا. ولعبت المنتخبات بنظام الذهاب والإياب، مع تأهل متصدر كل مجموعة تلقائياً إلى كأس العالم 2026 ثم يتنافس أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات في مرحلة فاصلة (على أرض محايدة – المغرب) لتحديد ممثل الاتحاد الأفريقي في الملحق العالمي.

وإليكم نظام التصفيات في المناطق الـ6:



تصفيات آسيا



جرت الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أكتوبر 2023. تنافس عشرون منتخباً في 10 مباريات ذهاباً وإياباً، وانضم الفائزون إلى 26 دولة أخرى في الجولة الثانية، التي تتألف من تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.



من 13 نوفمبر 2023 حتى 11 يونيو 2024، خاض كل منتخب مباراتي الذهاب والإياب، ضد المنتخبات الموجودة معه في المجموعة، وتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للجولة الثالثة.

بعد ذلك، تم تقسيم الـ18 منتخباً المتأهلين إلى ثلاث مجموعات من ستة منتخبات، حيث تواجه كل منتخب في المجموعة ذهاباً وإياباً من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025. وضمن أول منتخبين من تلك المجموعات مشاركتهما في كأس العالم 26.



الجولة الرابعة تضمنت 6 منتخبات احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الجولة الثالثة. تم تقسيمها إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات، لكن ما يعاب على هذه الجولة أنها غير عادلة، حيث أقيمت في ملاعب غير محايدة (قطر والسعودية) وتم منح جماهير المنتخبات المنافسة لهما 10% فقط من طاقة استيعاب الملعب.

أخيراً، الجولة الخامسة، المقررة في نوفمبر 2025، وهي عبارة عن مباراة فاصلة بين صاحبي المركز الثاني في مجموعات الجولة الرابعة، الإمارات والعراق لحجز بطاقة الـتأهل إلى الملحق العالمي.



التصفيات الأفريقية



شارك في تصفيات الدور الرئيسي لمنطقة أفريقيا 53 منتخباً تم توزيعها على 9 مجموعات، تأهل في أعقابها 9 منتخبات أصحاب المركز الأول في مجموعاتها بينما يخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق الأفريقي الذي سيكون بدوره مؤهلاً للملحق العالمي



يشار إلى أن 4 منتخبات من أفضل أصحاب المراكز الثانية تتأهل للملحق الأفريقي ويصعد من بينها منتخب واحد للملحق العالمي الذي سيشهد التنافس على بطاقة إضافية، وتضم قائمة المنتخبات الأربعة: الكاميرون، نيجيريا، الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



التصفيات الأوروبية



يتبع الدور الأول صيغة مألوفة، حيث يتكون من 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة أو خمسة فرق، ويتأهل الفائزون في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.



وسيتم تحديد المقاعد الأربعة المتبقية للقارة، في منافسة ملحق يشارك فيها 16 منتخباً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الـ 12، وأفضل أربعة منتخبات في دوري الأمم الأوروبية.



تصفيات أمريكا الجنوبية



تنافست منتخبات كونميبول في دوري مكون من 10 فرق، وخاضوا مباراتي الذهاب والإياب مع بعضهم البعض. في المجموع، تلعب كل دولة 18 مباراة، حيث تأهل أول ستة منتخبات في جدول الدوري إلى كأس العالم 2026.



المنتخب السابع في الترتيب، وهو بوليفيا، سيشارك في بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة إلى كأس العالم 26 (الملحق) والتي تتألف من 6 منتخبات.



تصفيات أمريكا الشمالية



تنافست في الجولة الأولى المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً في الكونكاكاف وفقاً لتصنيف فيفا العالمي. المنتخبات الأربعة هي جزر تركس وكايكوس، أنغويلا، جزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن الأمريكية.



المنتخبان الفائزان انضما إلى 28 منتخباً آخر في دور المجموعات بالدور الثاني (جزر فيرجن البريطانية وأنغويلا). تم توزيع المنتخبات إلى عدة مستويات وفقاً لتصنيف فيفا العالمي.



الدور الثاني:



شارك 30 منتخباً في الدور الثاني، بما في ذلك جزر فيرجن البيرطانية، وأنغويلا، المنتخبان المتأهلان من الجولة الأولى.



الدور النهائي:



تم إجراء قرعة منفصلة للدور النهائي بعد انتهاء الدور الثاني، حيث قُسمت المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات. خاض كل منتخب 6 مباريات (ثلاثة على أرضه وثلاثة في الخارج)



بعد الانتهاء من الدور النهائي، تأهل متصدرو المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم 2026، لينضموا إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سيمثّل أفضل وصيفين الكونكاكاف في بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 26 (الملحق). إجمالاً، يمكن أن تضم منطقة الكونكاكاف ما يصل إلى 8 منتخبات في كأس العالم للمرة الأولى.



تصفيات أوقيانوسيا



أقيم الدور الأول في سبتمبر 2024، وشمل أربعة منتخبات من أدنى تصنيف في الاتحاد - ساموا الأمريكية، جزر كوك، ساموا، وتونغا - والتي تنافست بنظام خروج المغلوب. تاهل الفائز إلى الدور الثاني من التصفيات الأولية، وكان منتخب ساموا.



الدور الثاني، تضمن مجموعتين من أربعة منتخبات. التقى كل منتخب مع منافسيه في المجموعة في مباريات في أكتوبر ونوفمبر 2024، وتقدم المنتخبان الأعلى ترتيباً في كل مجموعة إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات.



الدور الثالث، أقيم في مارس 2025، وتنافست فيه المنتخبات الأربعة المتأهلة في الدور نصف النهائي، والفائزان تنافسا على مقعد في كأس العالم 2026، حيث حققت نيوزيلندا الفوز بنتيجة 3-0 على كاليدونيا الجديدة التي تأهلت إلى الملحق العالمي.



28 منتخباً يحجزون بطاقات التأهل



حجز 28 منتخباً بطاقات التأهل إلى المونديال حتى الآن، حيث صعد من قارة أفريقيا، المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، وغانا، والرأس الأخضر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، ومن آسيا اليابان، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وأستراليا، وإيران، والأردن، وقطر، والسعودية.

ومن قارة أمريكا الجنوبية تأهل كل من، الأرجنتين، والبرازيل، وأوروجواي، وباراغواي، والإكوادور، وكولومبيا، ومن قارة أمريكا الشمالية، البلدان المنظمة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ومن أوقيانوسيا صعد منتخب نيوزيلندا، بينما بات منتخب إنجلترا أول ممثل أوروبي في كأس العالم 2026.