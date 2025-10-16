كوزمين: كرة القدم ليست دائماً عادلة



لم يُخفِ الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا الوطني، خيبة أمله بعد خسارة «الأبيض» أمام مضيفه المنتخب القطري 1-2، وضياع حلم التأهل المباشر من منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما اقتنص «العنابي» بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى للملحق الآسيوي للتصفيات.



واعتبر كوزمين، أن منتخبنا لم يستغل الفرص المتاحة كما يجب، وقال: «هذه نتيجة مخيّبة للآمال، لأننا سيطرنا على المباراة وفرضنا الضغط على الخصم، ولكننا استقبلنا هدفاً مبكراً في الشوط الثاني».



وأضاف: «كرة القدم أحياناً تكون غير عادلة، والآن علينا أن نبدأ مرحلة جديدة، ونستعيد مستوانا لنُبقي على فرصنا قائمة، ومن المؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن علينا القتال من أجل فرصتنا، وأن نتعلم من أخطائنا في المستقبل».



وأنهى منتخبنا مشاركته في الملحق الآسيوي باحتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط حصل عليها من فوزه على المنتخب العُماني 2-1، في الجولة الثانية للتصفيات، فيما جاء تأهل قطر، بعدما أنهت مشوارها في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها السلبي في الجولة الأولى مع منتخب عُمان.



وسيكون على منتخبنا الوطني خوض مواجهتي المرحلة الخامسة والأخيرة للتصفيات الآسيوية أمام منتخب العراق خلال نوفمبر المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث ستُتاح بطاقتان إضافيتان للعبور المباشر إلى النهائيات.