كوت ديفوار والسنغال وجنوب أفريقيا إلى العرس العالمي







تأهلت جنوب أفريقيا إلى كأس العالم لأول مرة منذ 16 عاماً، بفضل فوز نيجيريا على بنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، كما تأهل منتخبا كوت ديفوار والسنغال إلى العرس العالمي بعد يوم مثير في التصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفي الوقت نفسه، حجزت الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والغابون، مقاعدها في الملحق الأفريقي المقرر في المغرب خلال نوفمبر المقبل.



وفي المجموعة الثانية، أنهت الكونغو الديمقراطية مشوارها في التصفيات بفوز ثمين على السودان بهدف دون مقابل، ليمنح «الفهود» 3 نقاط مهمة في ختام مشوارهم بالتصفيات، ولكن رغم الفوز، فشلت الكونغو الديمقراطية في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى العرس العالمي، وتأهلت للملحق الأفريقي بعد احتلالها للمركز الثاني، بعدما أسدلت السنغال الستار على التصفيات بفوز كبير على موريتانيا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة ديامنياديو، لتضمن بطاقة التأهل المباشر.





وفي المجموعة الثالثة، استغلت جنوب أفريقيا خسارة بنين أمام نيجيريا برباعية نظيفة، لتتقدم جنوب أفريقيا بفوزها على رواندا بثلاثية نظيفة إلى المركز الأول، وتتأهل مباشرة إلى المونديال للمرة الأولى منذ مشاركتها في نسخة 2010 باعتبارها الدولة المضيفة، فيما تأهلت نيجيريا باحتلال المركز الثاني إلى الملحق الأفريقي، وودعت بنين آمالها رغم أنها كانت مرشحة بقوة للوصول إلى المونديال المقبل، بعدما أنهت مشوارها باحتلال المركز الثالث في المجموعة.



وفي المجموعة الخامسة، اختتم المنتخب المغربي مشواره في التصفيات بفوز معنوي على نظيره الكونغولي بهدف دون رد، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ودخل «أسود الأطلس» اللقاء دون ضغوط بعد ضمان التأهل مسبقاً إلى المونديال، فيما بحث المنتخب الكونغولي عن نهاية مشرفة لتصفيات صعبة لم يجمع خلالها سوى نقطة واحدة.



وفي المجموعة السادسة، اختتم المنتخب الغامبي مشواره في التصفيات بفوز كبير على منتخب سيشيل بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة سان بيير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، ورغم خروج غامبيا مسبقاً من سباق التأهل، قدّم «العقارب» عرضاً هجومياً ممتعاً منذ البداية وحتى صافرة النهاية، لتنهي غامبيا التصفيات على وقع أداء قوي يُبرز طموحاتها المستقبلية، فيما واصل منتخب سيشيل معاناته دون تحقيق أي فوز في مشواره بالتصفيات.



وفي المجموعة السابعة، واصل عبدولاي تراوري بدايته الرائعة مع المنتخب الغيني وسجل هدفاً مذهلاً ساعد فريقه على الخروج بنقطة ثمينة أمام بوتسوانا بالتعادل 2-2، في مباراة ختام التصفيات، واختتم منتخب موزمبيق مشواره في تصفيات كأس العالم بفوز صعب على الصومال بهدف دون مقابل، في مباراة أقيمت بمدينة بئر الجير بالجزائر، ليغادر التصفيات بانتصار يرفع معنويات الفريق، وقاد محمد عمورة منتخب الجزائر، المتأهل مسبقاً لكأس العالم، إلى تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على أوغندا 2-1، بعد تسجيله هدفين من ركلتي جزاء.