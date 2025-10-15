آرنولد يعتذر لجماهير العراق ويطالبها بالصبر





دعا مدرب منتخب العراق، غراهام آرنولد، إلى التحلي بالصبر، بعد أن أنهى فريقه تصفيات الملحق الآسيوي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليضمن بذلك التأهل إلى المرحلة التالية، حيث سيواجه منتخب الإمارات في ملحق من مباراتين خلال نوفمبر المقبل، ويصعد الفائز لخوض الملحق العالمي على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم 2026.



وقال آرنولد: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأنهينا المجموعة برصيد 4 نقاط، ولم نستقبل أي هدف في الملحق الآسيوي، وما زلنا في المنافسة، وعلى الإعلام والجماهير في العراق أن يتحلوا بالإيجابية، لأننا تأهلنا إلى المرحلة التالية، وبالتالي لا يزال طريق التأهل إلى كأس العالم مستمراً، وأعتذر لجماهير العراق، ولكن عليهم أن يدركوا أننا ما زلنا في المنافسة، ويجب أن نبقى إيجابيين».



ولم يشارك العراق في نهائيات كأس العالم منذ نسخة 1986 التي استضافتها المكسيك، ولكن آرنولد، الذي قاد منتخب بلاده أستراليا للتأهل عبر الملحق إلى نسخة 2022، أبدى ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الحلم من جديد، وقال: «العراق دائماً يسلك الطريق الصعب، ولكن علينا أن نواصل الإيمان بقدراتنا، وغياب أيمن حسين خسارة كبيرة، ولكنني أتوقع أن يكون جاهزاً في نوفمبر المقبل».



وأضاف: «كنت أتمنى، بعد 4 أشهر من عملي مع الفريق، أن نحقق التأهل بسهولة، لكننا سنمضي قدماً، وعلى اللاعبين العودة إلى أنديتهم والعمل بجد استعداداً لشهر نوفمبر المقبل، وسبق أن تأهلت مع أستراليا عبر الملحق، والأمر لا يتعلق بكيفية الوصول، بل بالوصول نفسه».