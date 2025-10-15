رينارد: الجماهير السعودية النجم الحقيقي ونفذت وصية والدتي



أشاد الفرنسي هيرف رينارد، مدرب المنتخب السعودي، بجماهير «الأخضر» بعد أن كان لها الدور الأكبر في دفع منتخبها نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب تعادله السلبي مع العراق في جدة، وخص بالذكر والدته الراحلة في تصريحاته بعد المباراة، مشيراً إلى تنفيذه وصيتها بالتأهل إلى كأس العالم.



وجاء التعادل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليضمن للمنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية ضمن الملحق الآسيوي، وليتأهل رسمياً إلى النهائيات العالمية التي ستقام بمشاركة 48 منتخباً، إلى جانب منتخبات اليابان، جمهورية كوريا، أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، وقطر من القارة الآسيوية.



وقال رينارد: «كنت أتوقع حضور عدد كبير من الجماهير، لكن الأجواء كانت رائعة، ودفعوا اللاعبين للأمام، حتى وإن حصل سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فإن النجم الحقيقي هذا المساء كان الجمهور، ولم يكن الأمر سهلاً قبل أشهر عدة، ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا، وهذا هو الأهم».



وجاء هذا التأهل تتويجاً لفترة مليئة بالتحديات بالنسبة للمدرب الفرنسي، الذي عاد لتولي تدريب السعودية في أكتوبر 2024 خلفاً لروبرتو مانشيني، قبل أن يتلقى صدمة وفاة والدته مطلع عام 2025، ولذا قال رينارد بتأثر: «كانت لحظة عاطفية بالنسبة لي، والدتي توفيت في فبراير، وكانت حاضرة في مدرجات استاد لوسيل خلال فوزنا على الأرجنتين في كأس العالم في قطر 2022».



وأضاف: «آخر مرة رأيتها كانت في يناير 2025، وقالت لي (لن أتمكن من رؤيتك في كأس العالم القادمة، لكن افعل كل ما بوسعك لتأهيل المنتخب)، وعندما وُجه إلي هذا السؤال اليوم، عادت إلي تلك المشاعر، وفكرت فيها وبتنفيذي وصية والدتي».