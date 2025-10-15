هاري كين يقود إنجلترا إلى كأس العالم ورونالدو الهداف التاريخي لتصفيات المونديال



سجل هاري كين هدفاً، ليقود منتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة»، لحجز تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2026، بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً آخر في مشواره الحافل في الملاعب، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات المونديال بوصوله إلى 41 هدفاً، وحققت إسبانيا وتركيا وأيرلندا وإيطاليا وصربيا انتصارات، أسهمت في وضوح الصورة النهائية للتأهل، قبل الجولات الختامية، التي ستقام خلال نوفمبر المقبل.



وفي المجموعة الخامسة قدم بيدري أداء رائعاً، ليقود إسبانيا للفوز على بلغاريا برباعية نظيفة، ونحو خطوة أخرى تقربها من مغامرة كأس العالم العام المقبل، وحقق منتخب تركيا فوزاً كبيراً على جورجيا في إزميت بنتيجة 4-1، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن تركيا بالمركز الثاني، وتأتي جورجيا بالمركز الثالث بـ4 نقاط، وبلغاريا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.



وفي المجموعة السادسة تعادلت البرتغال مع المجر 2-2، وأصبح كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم، لكن دومينيك زوبوسزلاي سجل في الدقائق الأخيرة، ليحرم البرتغال من التأهل للنهائيات العالمية السابعة على التوالي، وحافظت المجر على فارق 5 نقاط خلف البرتغال المتصدرة برصيد 10 نقاط، والمرشحة الأقوى للتأهل المباشر عن المجموعة، التي شهدت فوز أيرلندا على أرمينيا بهدف دون مقابل، وهو فوزها الأول في التصفيات الحالية، وجاء بصعوبة على منتخب أرمينيا، الذي لعب بعشرة لاعبين، على ملعب أفيفا في دبلن، ورفعت أيرلندا رصيدها إلى 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أرمينيا بالمركز الأخير.



وأكد النجم البرتغالي، رغم تجاوزه سن الأربعين، أنه لا يزال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم، متفوقاً على كارلوس رويز من جواتيمالا صاحب 39 هدفاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 36 هدفاً، وارتفع إجمالي أهداف رونالدو في مسيرته الاحترافية إلى 948 هدفاً، تشمل 143 هدفاً مع المنتخب البرتغالي منذ ظهوره الأول عام 2003، ليواصل الاقتراب من الألف هدف في مسيرته.

وفي المجموعة التاسعة حصدت مولدوفا أول نقاطها في مشوار التصفيات بتعادلها مع إستونيا 1-1، لتضمن بذلك بداية مشجعة لمدربها الجديد ليليان بوبيسكو، وتعد هذه النتيجة أول تعادل لها في تصفيات كأس العالم منذ مارس 2021، وسجل ماتيو ريتيغي هدفين رائعين، لتعزز إيطاليا موقعها في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفوز حاسم على إسرائيل بثلاثية نظيفة.



وفي المجموعة الحادية عشرة استعادت صربيا تألقها بعد استقالة مدربها دراغان ستويكوفيتش بتحقيق فوز مثير على أندورا بنتيجة 3-1، فيما اكتسح منتخب إنجلترا نظيره منتخب لاتفيا بخماسية نظيفة، بعد مباراة شهدت مواصلة هاري كين لتألقه التهديفي بتسجيل هدفين متتاليين سريعين قبل نهاية الشوط الأول في ريغا، وليقود إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم، بسجل مثالي قبل مباراتين من نهاية التصفيات.



ويذكر أن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال تقام بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم، وبعدها سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية، التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ 12، التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.