«الأبيض» يخوض الطريق الأصعب للوصول إلى «حلم وطن»



ما زال «حلم وطن» مستمراً بعدما انتقل «الأبيض» إلى الطريق الأصعب عبر الدور الخامس للتصفيات الآسيوية، بعد إضاعته للفرص الأسهل في المرحلتين الثالثة والرابعة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأهل من خلالهما منتخبات إيران، أوزبكستان، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، وأستراليا، وأخيراً منتخبا قطر والسعودية.



وحصلت قارة آسيا على 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة إلى مقعد تاسع محتمل عبر الملحق العالمي، والمطلوب للوصول إليه أن يتجاوز منتخبنا نظيره العراقي عبر مباراتين ذهاباً يوم 13 نوفمبر في الإمارات، وإياباً يوم 18 من الشهر نفسه في العراق، للمنافسة على بطاقة التأهل للمنافسة على بطاقة أخرى مباشرة إلى المونديال.



وسيكون الملحق العالمي نهاية مسار طويل للمنتخبين «الأبيض» الإماراتي أو «أسود الرافدين» العراقي، إذا نجح أي منهما في الوصول إلى المونديال المقبل فسيكون بذلك قد اختتم مشواراً طويلاً قطع خلاله 21 أو 22 مباراة رسمية شاقة وصعبة لتحقيق حلم الظهور في الحدث العالمي الأكبر في كرة القدم.



ويقام الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ممثلة بمنتخب آسيوي واحد سيكون «الأبيض» أو «أسود الرافدين»، ومنتخبين من اتحاد الكونكاكاف، ومعهم منتخب بوليفيا من أمريكا الجنوبية، ومنتخب كاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا.



كما ينضم إليهم منتخب من أفريقيا من بين منتخبات الغابون، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون ونيجيريا التي تأهلت للملحق الأفريقي المقرر خلال نوفمبر المقبل في المغرب، باعتبارها صاحبة أفضل مركز ثانٍ في المجموعات التسع، بعدما ضمنت منتخبات جنوب أفريقيا وكوت ديفوار والسنغال، آخر بطاقات مباشرة للمونديال عن القارة السمراء.



وسيقام الملحق الأفريقي بنظام نصف النهائي والنهائي، فتلعب نيجيريا ضد الغابون، والكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية يوم 13 نوفمبر المقبل، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية للملحق يوم 16 من ذات الشهر، كما سيتحدد آخر بطاقتين للملحق العالمي والخاصتين بقارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» خلال نوفمبر المقبل أيضاً، بنهاية تصفيات القارة.



ويقضي نظام الملحق العالمي، بتجنيب المنتخبين الأعلى تصنيفاً الدور الأول للملحق، على أن تلعب الفرق الأربعة الأخرى مباراتين لتحديد منتخبين يتأهلان للقاء المنتخبين الأعلى تصنيفاً، ويصعد في النهاية الفائزان بآخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف 2026.