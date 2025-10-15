3 مواجهات تنتظر «الأبيض» في ملحق المونديال



عقب خسارة منتخبنا الوطني أمام نظيره المنتخب القطري 2 - 1، في الجولة الثالثة للملحق الآسيوي على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، نال «العنابي» بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما أنهى مشواره في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث سبق وتعادل في الجولة الأولى سلبياً مع المنتخب العماني الذي ودع رسمياً آماله في الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.



بينما حل منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية للتصفيات على عمان 2 - 1، وتأهل نوفمبر المقبل للقاء المنتخب العراقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي أقيمت مبارياتها في المملكة العربية السعودية، بعد تعادل «أسود الرافدين» مع «الأخضر» السعودي بدون أهداف ليتأهل صاحب الأرض إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في ثالث جولات دور الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.



وسيقام الملحق النهائي بمشاركة ستة منتخبات وهي: منتخب من آسيا «الفائز من ثاني المجموعتين»، منتخبان من أمريكا الشمالية، منتخب من أفريقيا، منتخب من أمريكا الجنوبية «بوليفيا»، منتخب من أوقيانوسيا «كاليدونيا الجديدة».

وتم تقسيم المنتخبات بحسب تصنيف الفيفا: حيث سيلعب ملحق آسيا مع منتخب أمريكا الشمالية «الأقل تصنيفا»، الفائز منهما يلعب ضد المتأهل من ملحق إفريقيا أو أمريكا الجنوبية «حسب التصنيف»، الفائز من المواجهتين يتأهل مباشرة إلى كأس العالم..