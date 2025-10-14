«الأبيض».. حلم المونديال يتأجل



فاز المنتخب القطري على منتخبنا الوطني 2-1، وسجل لقطر خوخي بوعلام وميخيل بيدرو في الدقيقتين 49 و74، وللإمارات سلطان عادل في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما في الجولة الثالثة للملحق الآسيوي على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي شهدت أيضاً طرد لاعب قطر طارق سلمان في الدقيقة 90، وحصل «العنابي» على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أنهى مشواره في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما سبق وتعادل في الجولة الأولى سلبياً مع المنتخب العماني الذي ودع رسمياً آماله في الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.



بينما حل منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية للتصفيات على عمان 2-1، وتأهل للقاء صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي أقيمت مبارياتها في المملكة العربية السعودية، في مباراتين بنظام الذهاب والإياب خلال نوفمبر المقبل، ويحصل الفائز بمجموعهما على بطاقة المشاركة في الملحق العالمي الأكثر صعوبة، على آخر المقاعد المتاحة للظهور في المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل.



جاء الشوط الأول حماسياً وتبادل فيه المنتخبين السيطرة على فترات، وركز كل من المنتخبين على بناء الهجمات من الأجناب، مع محاولة الاستفادة من الكرات الثابتة، وكانت الخطورة الأولى لمصلحة «العنابي» في الدقيقة 4، عندما مرر أكرم عفيف مصدر الإزعاج القطري الأكبر، كرة إلى أيوب محمد، والذي سدد كرة أرضية صدرها حارسنا خالد عيسى بالقدم.

تعرض المدرب القطري الإسباني لوبيتيغي، لموقف طريف في الدقيقة 5، عندما تلقى كرة قوية من لاعبنا في الوجه، وسقطت على أثرها أرضًا، ولاحت الخطورة الحقيقية الأولى لمنتخبنا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من نيكولاس خيمينيز، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 12، ولعب بعدها خيمينيز ركلة ركنية من الجانب الأيسر، وقابلها لوكاس بيمنتا، بكرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15.



وتحرك عفيف بحرية أكبر على الجانب الأيمن، ولعب عرضية ساقطة في الدقيقة 25، وعبرت من فوق قدم إدميلسون، وكادت أن تخدع حارسنا خالد عيسى، ومرت بجوار القائم الأيسر، ثم لعب إدميلسون كرة عرضية عالية من الجانب الأيمن، وقابلها محمد مناعي الذي يقف وحيداً في مواجهة مرمانا، بكرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 31، واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع للشوط الأول، ولم تشهد جديداً، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واحتفظ المدربان بنفس تشكيلة البداية مع انطلاقة الشوط الثاني، وضغط المنتخب القطري مبكراً، وحصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن، ولعبها عفيف عرضية عالية، وارتقى لها خوخي بوعلام، وحولها برأسه قوية في شباك خالد عيسى معلناً عن هدف «عنابي» في الدقيقة 49، وأجرى كوزمين تغييراً أول بخروج علاء الدين زهير ونزول لوان بيريرا، وقابله قطر بخروج المعز علي وخوخي ونزول سبستيان سوريا ولوكاس مينديز في الدقيقة 61.

وطور منتخبنا أدائه الهجومي، وضغط على «العنابي» في نصف ملعبه، ودفع كوزمين بالظهير ايريك وسلطان عادل وحارب عبد الله، وخروج روبن فيليب وعلي صالح وكايو كانيدو في الدقيقة 68، ومن أول لمسة، لعب ايريك عرضية ساقطة، وقابلها سلطان بكرة رأسية مرت بسنتميترات بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 71.



وتلقى بيمنتا بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع عفيف في الدقيقة 73، وحصلت منها قطر على ركلة حرة من الجانب الأيسر، ولعبها عفيف عرضية عالية تجاوزت حارس خالد عيسى الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، وقابلها ميخيل بيدرو في الدقيقة 74، برأسية قوية في شباك «الأبيض»، وارتقى سلطان مرة أخرى لكرة عرضية وحولها برأسه في الدقيقة 79، إلا أنها مرت أيضًا بجوار القائم، وطرد لاعب الإمارات طارق سلمان في الدقيقة 90.

واحتسب الحكم 15 دقيقة وقت بدل ضائع للمباراة، واستمر الضغط من قبل منتخبنا، وقابله صمود قطري قوي، وتألق حارس قطر محمود أبو ندى، لأخطر تسديدات منتخبنا بقدم إيريك، وقلص سلطان عادل الفارق بتسجيل هدفاً بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة.