الجمهور : «الأبيض لا يقاتل وحده... خلفه وطن بأكمله»





غادر 372 مشجعاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، ظهر اليوم، لمساندة منتخبنا الوطني «الأبيض» في مباراته المهمة والحاسمة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك ضمن مبادرة أطلقها خلف بن أحمد الحبتور ومحمد بن خلف الحبتور، بتكفلهما بتسيير طائرتين لنقل الجماهير إلى الدوحة دعماً لحملة «حلم وطن»، التي تهدف إلى توحيد نبض الجماهير خلف المنتخب في مسيرته نحو المونديال.وستنضم هذه المجموعة إلى آلاف المشجعين الموجودين حالياً في الدوحة خلف المنتخب.

وتجسّد مبادرة خلف بن أحمد الحبتور ومحمد بن خلف الحبتور، معاني الوحدة الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن، حيث تتلاقى جميع الجهود في لوحة وطنية عنوانها الإيمان بقدرات «الأبيض» والعزم على تحقيق حلم طال انتظاره لأكثر من 35 عاماً.

وعبّر المشاركون عن فخرهم بالمشاركة في هذه الرحلة، مؤكدين أن مؤازرة المنتخب واجب وطني قبل أن تكون مجرد حضور في المدرجات أو في منطقة الجماهير.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن «حلم وطن» ليس مجرد شعار، بل هو إرادة شعب يجتمع خلف راية الإمارات، إيماناً بأن كل هتاف وكل تشجيع هو خطوة أقرب نحو تحقيق الحلم المونديالي، ويعكس الدعم الجماهيري الكبير الالتفاف الوطني حول المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة، وسط آمال بأن يحقق «الأبيض» «حلم وطن».