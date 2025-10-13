عصام عبدالله لأبطال «الأبيض»: تأهلكم للمونديال.. حلم وطن



عبر عصام عبدالله، لاعب العين والمنتخب الوطني السابق والمحلل الفني الحالي عن تفاؤله وثقته بقدرة منتخبنا الوطني على تحقيق حلم الوطن عندما يلتقي نظيره المنتخب القطري غداً الثلاثاء في مباراة الحسم والعبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 ليكرر وجوده في هذا المحفل العالمي الكبير للمرة الثانية بعد أن فعلها في وقت سابق من عام 1990.



وخاطب عصام عبدالله لاعبي منتخبنا الوطني خلال مقطع فيديو خص به «البيان»، مبيناً لهم أن فرحة الوطن وحلمه ينتظركم وكل شيء بيدكم ونثق بأنكم ستحققون الفوز وتتأهلون لكأس العالم فأنتم على قدر التحدي الذي ينتظركم، وخصوصاً أنكم تعرفون المنتخب القطري جيداً من خلال المباريات السابقة وبالطبع سيلعب أمامكم بصورة مغايرة لتلك التي ظهر بها في مباراته الأولى أمام المنتخب العُماني، لكن ثقتنا بكم كبيرة ولا نريد أن نتكلم عن نقاط ضعف أو قوة لأنكم قوتنا وننتظر منكم أن تسعدونا بتحقيق الحلم ونتمنى أن نفرح معكم.





