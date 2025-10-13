«الأبيض» جاهز لـ «العنابي».. معنويات عالية في المران والحلم يقترب



يدخل منتخبنا الوطني بثقة عالية في الساعة التاسعة والربع من مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، مواجهته أمام مضيفه المنتخب القطري، في 90 دقيقة فاصلة على ملعب استاد جاسم بن حمد، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأدى «الأبيض» أمس مرانه الأساسي، وأصبح جاهزاً لـ «العنابي»، وسط معنويات عالية، لا سيما أن حلم التأهل للمونديال يقترب، حيث يملك منتخبنا فرصتي التعادل أو الفوز بأي نتيجة، مساء غد، للحصول على بطاقة التأهل المباشر للمونديال، بعدما حقق فوزاً متأخراً على منتخب سلطنة عُمان 2-1، أول من أمس، السبت، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.



أما المنتخب القطري، فليس أمامه سوى الفوز للحصول على بطاقة التأهل المباشر، بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى مع المنتخب العُماني، الذي يعيش على أمل خسارة المنتخب القطري بأكثر من هدفين، للحصول على فرصة أخيرة للمنافسة على بطاقة التأهل للملحق العالمي للمونديال.