السعودية والعراق.. مواجهة بشعار الفوز للوصول إلى المونديال



يلتقي منتخبا السعودية والعراق في مواجهة حاسمة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتحمل المواجهة عنواناً واحداً فقط، هو أن الفائز يأخذ كل شيء، حيث يحجز مكانه في كأس العالم 2026، كما تتأهل السعودية إلى المونديال مباشرة حال نهاية المباراة بالتعادل بأي نتيجة، بينما يتقدم المهزوم إلى خوض مواجهة فاصلة ضد وصيف المجموعة الأولى من مباراتين ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفائز منها إلى فرصة أخيرة للوصول للمونديال من خلال الملحق العالمي.



وحقق المنتخبان الفوز على إندونيسيا، حيث منح فوز السعودية في الجولة الأولى 3-2 تفوقاً طفيفاً على العراق الذي فاز 1-0، حيث كان مستضيف المجموعة بحاجة إلى التعادل فقط لحسم التأهل المباشر.

حظي المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد، بفترة تعافٍ أفضل، بعد أن لعب الأربعاء الماضي، لكن المدرب الفرنسي سيفتقد لاعب خط الوسط محمد كانو، الذي طُرد في الوقت بدل الضائع ضد إندونيسيا.

وأثمرت ثقة رينارد في اللاعب النشيط صالح الشامات «23 عاماً»، الذي لم يشارك سوى في 3 مباريات دولية قبل مباراة إندونيسيا، بشكل رائع، حيث سجل مهاجم نادي الأهلي السعودي هدف التعادل ضد إندونيسيا، كما تألق فراس البريكان، مسجلاً هدفين، إلا أن الدفاع هو ما يقلق المدرب الفرنسي، حيث سددت إندونيسيا 17 تسديدة، 10 تسديدات منها على المرمى.



ولا شك في أن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد انتبه لهذا الأمر، إذ يخطط لمشاركته على الساحة العالمية للمرة الثانية فقط مع العراق، ولم يسجل العراق سوى في 3 من أصل 16 مباراة منذ الجولة الثانية من التصفيات، لكن مشاركة هدافه أيمن حسين لا تزال محل شك بعد غيابه عن تشكيلة مباراة إندونيسيا السبت الماضي، ومثل نظيره رينارد، سيضطر أرنولد أيضاً للتعامل مع الإيقاف، حيث سيغيب قلب الدفاع زيد تحسين بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة إندونيسيا.