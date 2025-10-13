قدوس يقود غانا للتأهل.. وحمدي يمنح مصر انتصار الختام





تأهل منتخب غانا رسمياً إلى نهائيات كأس العالم، فيما حصلت النيجر على المركز الثاني في المجموعة الخامسة، في يوم حافل بالإثارة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي شهدت انتصارات مهمة للنيجر وأفريقيا الوسطى، وقيادة محمد حمدي للمنتخب المصري لتحقيق الفوز في ختام التصفيات، مع استمرار المنافسة على آخر بطاقات التأهل إلى المونديال.

وفي المجموعة الأولى أنهى منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم بفوز جديد على غينيا بيساو بهدف دون رد، حمل توقيع الظهير الأيسر محمد حمدي، ليواصل «الفراعنة» سجلهم المميز بانتصارهم الـ19 على التوالي في التصفيات على أرضهم، وبدون نجمهم المصري محمد صلاح.



فيما اختتم منتخب سيراليون مشواره في التصفيات بفوز مثير على جيبوتي بنتيجة 2-1، بعد أن قلب تأخره إلى انتصار مستحق في اللقاء الذي احتضنته الدار البيضاء، وحصل على فوز معنوي مميز في ختام التصفيات، وعزز منتخب بوركينا فاسو حظوظه في التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، بعد فوزه المهم على إثيوبيا بنتيجة 3-1، رغم ضمانه مسبقاً المركز الثاني في مجموعته.

وفي المجموعة الخامسة تمكن دانييل سوساه من تسجيل هدف فوز النيجر على زامبيا بهدف دون مقابل، في التصفيات للمرة الثانية على التوالي، ليضمن فريق المدرب المغربي بادو الزاكي، المركز الثاني في المجموعة الخامسة على حساب زامبيا، لتضمن النيجر فرصة المنافسة على إحدى بطاقات الملحق العالمي، في حين خسرت زامبيا جميع حظوظها في التأهل إلى كأس العالم.



وفي المجموعة التاسعة حقق منتخب أفريقيا الوسطى فوزاً مثيراً على منتخب تشاد بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة، ووجه منتخب مالي ضربة موجعة لآمال مدغشقر في المنافسة على بطاقة التأهل، بعدما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1، أكد به تأهل غانا رسمياً متصدرة للمجموعة، بعدما فازت غانا على جزر القمر بهدف دون مقابل، لتشتعل الاحتفالات في أكرا، بعدما ضمن منتخب غانا تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم.