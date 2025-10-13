أرنولد يزف بشرى لجماهير العراق.. ورينارد يكشف أسباب عودته لـ«الأخضر»



زف جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، بشرى سعيدة لجماهير «أسود الرافدين» قبل مواجهتهم والمنتخب السعودي غداً الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب الأسترالي، إن جميع لاعبيه جاهزون لخوض مباراة المنتخب السعودي، وعلى رأسهم أيمن حسين الذي تعرض للإصابة قبل لقاء إندونيسيا وغاب على إثرها عن تلك المباراة، وأكد أن منتخب العراق يؤمن تماماً بحظوظه في التأهل إلى كأس العالم، وتوقع مباراة قوية وحافلة بالندية.

كما توقع أن الضغوط التي يتعرض لها المنتخب السعودي، أكبر من الضغوط التي يتعرض لها المنتخب العراقي، كون «الأخضر» يلعب على أرضه وبين جماهيره، وأوضح أنه حتى إذا خسر المنتخب العراقي، فسيلعب ضد وصيف المجموعة الأولى، وربما يخوض الملحق العالمي.



واستدرك قائلاً إنه يؤمن بقدرة العراق على حسم التأهل، ولا يهتم بالحديث عن الأرقام والإحصائيات قبل مواجهة السعودية، وإن كل تركيزه على أرض الملعب وواقع المباراة.

من جانبه، أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على أهمية مواجهة العراق، وأكد أنه محظوظ جداً بتدريب «الأخضر»، وبوجود لاعبين مميزين مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، وأن تركيز فريقه على الفوز والتأهل لكأس العالم. وشدد على أن مواجهة الغد، أهم مباراة في تاريخه كمدرب، ولا بد أن يكون التركيز على الهدف، وهو تحقيق التأهل، مشيراً إلى أن عودته إلى تدريب المنتخب السعودي سببها ثقته باللاعبين، وبرئيس الاتحاد السعودي للكرة، بالإضافة إلى حبه للتحدي والصعوبات.