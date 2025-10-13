لوبتيغي: قطر أمامها فرصة كبيرة لتحقيق الحلم



أكد الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب المنتخب القطري، جاهزية المنتخب «العنابي» لخوض مواجهة نظيره المنتخب الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نحن أمام فرصة كبيرة لتحقيق الحلم، ونركز على مواجهة الغد كي نحقق ما نصبو إليه، وربما مباراة الغد، تعد تاريخية، وإذا ما نجحنا في الفوز، فسنكون حققنا حلماً كبيراً».



وأوضح المدرب السابق لمنتخب إسبانيا: «سنواجه منافساً جيداً، ويملك مدرباً كبيراً، وكل تركيزنا على نقاط القوة، وعلينا أن نظهر أفضل ما لدينا، ونثق بفريقنا كي نتمكن من إنجاز المهمة ونصل للمونديال». وقال لوبتيغي: «نحن لا ننظر للماضي، وبالتأكيد الفوز على عمان كان مهماً للمنتخب الإماراتي، ولكن ذلك لا يعني كثيراً بالنسبة لنا، ونريد أن نركز على ما سنفعله في لقاء الغد».

وفي معرض حديثه، عن أهمية أداء التحكيم، قال: «لدينا ثقة عالية بالحكام، ولا نركز على هذا الجانب، ونعرف أن طاقم التحكيم سيؤدي دوره بالصورة المثلى، والكل داخل المنتخب يعلم المسؤولية الكبيرة، ويمكننا أن نعيد كتابة التاريخ، والحظوظ متكافئة ومتساوية في هذا النوع من المباريات».



ونوه لوبتيغي لصعوبة المباراة غداً، لافتاً إلى أن ذلك سيفرض عليه اللجوء لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، وإدخال عناصر جديدة لمجابهة المنافس بالصورة الجيدة والسيطرة على وسط الملعب.

وبدوره، قال عاصم مادبو لاعب وسط المنتخب القطري، إن المواجهات أمام المنتخب الإماراتي دائماً تعد ذات طابع خاص وخصوصية كبيرة، ولقاء الغد ذو أهمية كبيرة، مضيفاً: «نتطلع لتحقيق الفوز، ونفكر في كيفية القدرة على التحكم بمسار المباراة، والأهم أن نكون على درجة عالية من التركيز». وختم مادبو: «أريد أن أشكر الجمهور لمساندتهم الكبيرة وتأثيرهم على اللاعبين في أرض الملعب، وفي مباراة الغد ننتظر دعمهم ونشعر بحماس كبير كي نسعدهم».