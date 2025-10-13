أحمد الشعفار: التركيز أمام قطر مفتاح التأهل للمونديال



وجه أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل المواجهة المهمة أمام منتخب قطر في الملحق الآسيوي، داعياً فيها إلى التركيز الكامل وطي صفحة نتيجة الفوز في المباراة السابقة على حساب المنتخب العماني، موضحاً أن التركيز يعتبر مفتاح النجاح في مثل هذه المباريات، مشدداً على ضرورة الدخول إلى اللقاء بعقلية الانتصار فقط، دون التفكير في خيار التعادل، لأن الهدف، حسب قوله، يجب أن يكون واضحاً وهو الفوز وتحقيق حلم الوطن بالوصول إلى المونديال.



وأضاف: لن أطالب اللاعبين بالروح القتالية، لأنهم يمتلكونها بالفعل، وقد ظهرت بوضوح في مباراة عمان عندما قلبوا النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز مستحق في الجزء الأخير من عمر اللقاء بفضل الإصرار والعزيمة والمسؤولية العالية، التحول الذي حدث في النتيجة كان دليلاً واضحاً على أنهم يلعبون بروح قتالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب الفنية والذهنية على تحقيق الفوز غداً، مشيراً إلى أن الوقت حان لترجمة كل الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية إلى إنجاز تاريخي خالد يتمثل في نيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم.



وأعرب الشعفار عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين وطاقمه المعاون، ولاتحاد كرة القدم على الجهود الكبيرة التي تم بذلها سابقاً وحالياً في سبيل إعداد المنتخب، كما خص الجماهير بالشكر على دعمها المتواصل من داخل وخارج الملعب، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً إضافياً للاعبين لتقديم الأفضل.

وختم أحمد الشعفار حديثه برسالة مباشرة للاعبين قال فيها: «أنتم تمثلون الوطن، وهذا شرف عظيم، وندرك أن ذلك سيحفزكم لتقديم الأفضل، ثقتنا فيكم كبيرة، وأنتم أهل للفوز، ركزوا في المباراة وقاتلوا حتى النهاية دون استسلام، وسنكون منصورين بإذن الله».