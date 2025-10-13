كوزمين: مواجهتنا وقطر تحتاج إلى عدالة التحكيم



أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، أن التركيز خلال الساعات الماضية كان على التعافي بعد لقاء عمان في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى ضيق الوقت بين مباراتي عمان وقطر، المقررة غداً، في الجولة الثالثة الأخيرة للتصفيات. وشدد في الوقت نفسه على أهمية العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الكبيرة، وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي: نعلم الحكم الأوزبكي، ولا يمكن أن نقول عنه شيئاً، ونتمنى أن يكون في المستوى المطلوب، لأن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز وعدالة من الجميع.



وأوضح أنه تم التركيز خلال الساعات الماضية أيضاً على دراسة طريقة لعب المنافس، وكيفية التكيف معها، وقال إن مثل هذه المواجهات تتطلب جاهزية ذهنية عالية، لكننا سنتعامل مع المواجهة على أنها مباراة نهائي، ونتطلع لتحقيق حلم الشعب الإماراتي. وأوضح أن مثل هذه المباريات، تمنح اللاعبين حافزاً كبيراً، وأظهر اللاعبون عزيمة وإصراراً، رغم ضيق الوقت بين اللقاءين، ولا نحب الحديث عن الأعذار أو الضغط، فالفريقان يسعيان للفوز، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا.



واختتم معرباً عن أسفه لأنه لم يتمكن عدد كبير من جماهير الإمارات من الحصول على التذاكر، بعد تخصيص نسبة 8 % فقط، وقال: طلبنا زيادة الحصة، ولكننا سنواجه كل التحديات، وسنركز فقط على تحقيق الفوز.

من جانبه، قال علي صالح لاعب منتخبنا الوطني: نعرف أهمية المباراة القادمة، وندرك أنها ستكون صعبة، لكن ثقتنا بأنفسنا قوية، وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل بإذن الله، ومثلما قدمنا شوطاً ثانياً قوياً في المباراة الماضية، نسعى لأن نبدأ بنفس الروح، ونقدم أداءً مميزاً يقودنا للانتصار. وأتم قائلاً: نعلم أن عدد جماهيرنا في المدرجات محدود، لكن تأثيرهم سيكون كبيراً جداً، ونشعر بدعم جمهورنا في كل مكان، وهذا يمنحنا دافعاً قوياً لتقديم أفضل ما لدينا.