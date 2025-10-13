تحدي جماهير «الأبيض» و«العنابي» يبدأ من سوق واقف



تبدأ جماهير منتخبي الإمارات وقطر التحدي من سوق واقف، مساء اليوم الاثنين، قبل مواجهة الفريقين مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ووجهت قيادات لجماهير منتخبنا الوطني الدعوة إلى التجمع في سوق واقف في المنطقة المواجهة لمبنى الفنار في العاصمة القطرية الدوحة، في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، للإعلان عن دعم ومساندة «الأبيض» قبل مواجهته الحاسمة أمام «العنابي».



في الجهة المقابلة أعلن اتحاد الكرة القطري عن تجمع لجماهيره في التوقيت نفسه مساء اليوم في سوق واقف، لتحفيز لاعبي «العنابي» قبل مباراة الغد، خصوصاً بعد الإعلان عن نفاد جميع تذاكر المباراة.

يذكر أن الجماهير الإماراتية حصلت منها على ألف تذكرة من سعة استاد جاسم بن حمد البالغة 15000 مشجع، والذي تقام عليه قمة الإمارات وقطر في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد بتوقيت الإمارات.



وكانت الجماهير الإماراتية قد نظمت وقفة مشابهة في سوق واقف ليلة مباراة «الأبيض» ونظيره المنتخب العماني في الجولة الثانية من التصفيات مساء أول من أمس، والتي انتهت لمصلحة منتخبنا الوطني بنتيجة 2-1.

وسوق واقف هو سوق تقليدي يعتبر من أهم المعالم السياحية في مدينة الدوحة، ويجمع السوق بين العراقة والأصالة وبين المدنية الحديثة، وهو أشهر معلم سياحي وتراثي يقصده السياح، ويشتهر السوق ببيع المشغولات التراثية وتناول الطعام العربي والشعبي والعالمي.