الأوزبكي إلغيز تنتشاف حكماً لمباراة الإمارات وقطر



يدير طاقم تحكيم أوزبكي مباراة منتخبنا الوطني ومضيفه المنتخب القطري، والمقررة على استاد جاسم بن حمد في الساعة التاسعة والربع من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقود الطاقم حكم الساحة إلغيز تنتشاف، ويعاونه حكم مساعد أول أندري تسابنكو، وحكم مساعد ثانٍ تيمور غينولان، وحكم رابع رستم لطفيلين، وحكم فيديو أكرول ريسكولاياف، وحكم فيديو مساعد فيدافس نوسافاروف.



وتنتشاف «41 عاماً» حكم دولي منذ عام 2013، وأدار العديد من المباريات القارية والدولية والأولمبية، ويعتبر من الحكام الجيدين في القارة الآسيوية والقادرين على العبور بمباراة الغد إلى بر الأمان، في ظل حساسية المنافسة والصراع الشرس المتوقع بين المنتخبين على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026.