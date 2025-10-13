خلف الحبتور يسيّر طائرة خاصة لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة



تكفل خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في لفتة وطنية تعبر عن روح الانتماء والدعم للرياضة الإماراتية، بتسيير طائرة خاصة لنقل جماهير منتخبنا الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة «الأبيض» في مواجهته المرتقبة أمام شقيقه المنتخب القطري، غداً الثلاثاء، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك دعماً لحملة «حلم وطن»، التي تأتي من ضمن مبادرات «معاك يالأبيض»، حيث سيتم توفير كل الاحتياجات من الوجبات الغذائية في الطائرة والمواصلات للجماهير فور الوصول.



ستنطلق الرحلة، ظهر يوم المباراة، على أن تكون العودة بعد نهايتها، والطائرة مخصصة للجماهير الراغبة في الحضور في قاعات المشاهدة على الشاشات العملاقة التي خصصها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك في فندق الشيراتون «قاعة المجلس» وفندق راديسون بلو «قاعة جوانا» في الدوحة، وسيتم إرفاق رابط إلكتروني عبر المنصات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الجماهير الراغبة للذهاب إلى قطر عبر الطائرة الخاصة، على أن يُغلق الرابط فور اكتمال العدد المحدد للمقاعد، وكانت تذاكر المباراة قد نفدت بالكامل، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير والحماس لدعم «الأبيض» في هذا اللقاء المصيري.



من جانبه أكد خلف بن أحمد الحبتور أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمانه العميق بدور المجتمع في دعم المنتخب الوطني، ومساهمة بسيطة منه لتحفيز الجماهير على الوجود خلف «الأبيض» في هذا اللقاء التاريخي.

وأضاف: «نؤمن بقدرة رجال منتخبنا على إسعاد الوطن ورفع رايته في المحافل الدولية، وعلينا جميعاً أن نقف خلفهم في هذه المرحلة الحاسمة، فالوصول إلى المونديال ليس حلم اللاعبين فقط، بل حلم وطن بأكمله انتظر منذ المشاركة التاريخية في مونديال إيطاليا 1990، مؤكداً أن دعم المنتخبات الوطنية واجب على الجميع، مشيداً في الوقت ذاته بجهود اتحاد الكرة وكل من يسهم في تعزيز الحضور الجماهيري والالتفاف حول راية الوطن».

يُذكر أن خلف بن أحمد الحبتور يبقى داعماً دائماً للمبادرات الوطنية والمجتمعية في مختلف المجالات، ومنها مبادرات رياضية وإنسانية تهدف لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.







