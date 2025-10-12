معنويات عالية في تدريبات «الأبيض».. والغساني يخضع للفحوصات الطبية

أجرى منتخبنا الوطني مراناً قوياً مساء اليوم الأحد، بمشاركة جميع اللاعبين بعدما حقق «الأبيض» فوزاً مهماً على منتخب عمان 2 - 1، ضمن الجولة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأشرف الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على المران بحضور عدد من قيادات الاتحاد الإماراتي للكرة، والذين حرصوا على حضور المران لحث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال المران الذي يأتي ضمن التحضيرات للقاء منتخب قطر مساء بعد غد الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى.

شهد المران تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في لقاء عمان، وتدريبات شاملة لبقية لاعبي منتخبنا، مع إجراء تقسيمة بين اللاعبين للاستقرار على التشكيلة المناسبة لبدء لقاء قطر، والذي يكفي «الأبيض» فيه التعادل لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم عن المجموعة الأولى للملحق الآسيوي.

وتحدث كوزمين مع اللاعبين قبل المران، وأثنى على روحهم القتالية وأدائهم في الشوط الثاني من مباراتهم مع منتخب عمان، وطالبهم بالمزيد من التركيز في لقاء قطر، باعتباره الحاسم في مسيرة منتخبنا نحو تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة وحيدة كانت في مونديال إيطاليا 1990.

وفي الوقت نفسه، خضع لاعبنا يحيى الغساني، للمزيد من الفحوص الطبية للاطمئنان على مدى خطورة إصابته، وهناك شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركته أمام قطر، بعدما اضطر كوزمين لاستبداله خلال لقاء عمان بسبب الإصابة، وخرج اللاعب من الملعب وهو يغالب دموع الحزن على عدم إكمال اللقاء، ويتمسك الغساني بأمل أن يلحق بلقاء «العنابي»، ووضح ذلك من تصريحاته عقب لقاء الأمس، بأنه مستعد للعب بقدم واحدة لخدمة المنتخب الوطني.

