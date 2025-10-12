8 % فقط من سعة استاد جاسم بن حمد لجماهير الإمارات



أصدر اتحاد الكرة بياناً صحافياً لتوضيح الحضور الجماهيري لدعم منتخبنا الوطني في مباراته أمام المنتخب القطري المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم في بداية البيان بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الكرة الإماراتية في المباراة الأولى أمام منتخب عُمان، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف، وأكد أن دورها كان إيجابياً في تحفيز اللاعبين قبل وأثناء وبعد المباراة سواء في المدرجات أو خلف الشاشات أو على منصات التواصل الاجتماعي.



وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم حرصه على توفير كل سبل الراحة للجماهير الإماراتية التي تؤازر المنتخب الوطني في الدوحة في منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأوضح أن هناك آلية لحجز تذاكر مباراة قطر، لأن العدد محدود، بعدما تم تخصيص 8% من سعة الملعب لجمهور المنتخب الوطني، ولذا سيتم فتح باب التسجيل إلكترونياً اليوم الأحد الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة مساء بتوقيت الدوحة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة.



ونوه اتحاد الكرة بضرورة توجه المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر دخول الملعب إلى قاعة المجلس بفندق الشيراتون، وقاعة جوانا بفندق راديسون بلو، لمتابعة المباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، حيث سيتم استقبال الجماهير بدءاً من الساعة الخامسة والنصف مساء، وأكد اتحاد الكرة قيامه بتوفير أدوات التشجيع وغيرها من الأمور لراحة الجماهير.