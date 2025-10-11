الأرجنتين تفوز ودياً على فنزويلا من دون ميسي



تجاوزت الأرجنتين غياب نجمها ليونيل ميسي، لتفوز على فنزويلا 1 - 0 في مباراة ودية دولية في كرة القدم الجمعة في ميامي الأمريكية.



وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف الفوز في الدقيقة 31 بعد هجمة منظمة، ليمنح أبطال العالم الانتصار في مباراة أقيمت أمام نحو 15 ألف متفرج فقط في ملعب هارد روك الذي تبلغ سعته 65 ألف متفرج.



وشاهد ميسي (38 عاماً)، نجم إنتر ميامي وأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، المباراة من المدرجات، فيما لم تواجه الأرجنتين أي صعوبة تذكر لتجاوز فنزويلا.

وقدم المهاجمان جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيس أداءً مميزاً طوال اللقاء، كما تألق الظهير ناهويل مولينا.



وشارك ألفاريس ومارتينيس في صناعة هدف الفوز، بعد تبادل رائع للكرة انتهى بتمريرة إلى لو سيلسو الذي سدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك الحارس الفنزويلي خوسيه كونتريراس.

وتعد هذه المباراة الأولى من بين وديتين تخوضهما الأرجنتين في فلوريدا، خلال فترة التوقف الدولي.



وسيلتقي أبطال العالم 2022 منتخب بورتوريكو في فورت لودرديل يوم الثلاثاء المقبل.



وأثار غياب ميسي عن المباراة الكثير من التساؤلات إلا أن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أكد أن استبعاد ميسي لم يكن بسبب الإصابة أو الإرهاق، بل لرغبته في تجربة الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وجوليان آلفاريز، مع وجود المهاجم الشاب خوسيه مانويل (فلاكو) لوبيز على مقاعد البدلاء. قرار يعكس توجه الجهاز الفني نحو توسيع قاعدة الخيارات الهجومية.

وعن إمكانية مشاركة ميسي أمام بورتو ريكو يوم الثلاثاء، أضاف: نعم، أعتقد ذلك. لننتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، لكني آمل أن يكون حاضراً .