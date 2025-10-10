كوزمين: تنتظرنا أهم مباراة في مسيرة منتخب الإمارات



اعتبر الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» تنتظره مواجهة صعبة وهي الأهم في مسيرة الفريق عندما يلتقي نظيره منتخب عُمان على إستاد جاسم بن حمد في الساعة التاسعة والربع من مساء غد السبت بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي للمباراة: «مباراتنا ستكون أمام منافس صعب، وسنواجه فيها خصماً جيداً ومنظماً ومستعداً، وعلينا أن نكون جاهزين خصوصاً على المستوى الذهني، ولاعبونا هم في أفضل حالاتهم، ونحن مستعدون لكل التحديات وسنحاول أن نحقق الفوز فيها».



وتابع: «لكننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا للفوز في مواجهة تُعد «ديربي»، ومن الطبيعي أن يتحلى كل منتخب بروح التنافس والرغبة في الانتصار، ولا ينبغي التفكير فيما حدث في الماضي أو في المواجهات السابقة بين المنتخبين».



وأضاف: «بإمكاني القول إننا نستعد لخوض مباراتين في غاية الأهمية، ولدينا فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم 2026، ونحن جاهزون تماماً، ونؤمن بأنفسنا وبالعمل الذي قمنا به، ولا يزال الأمل قائماً لإتمام المهمة بنجاح، وندرك أن المواجهة أمام منتخب عمان لن تكون سهلة وسنسعى للفوز بالمباراة».



وأكمل: «لا أحد بإمكانه أن يضمن النتيجة في عالم كرة القدم، ولكن ما يمكنني تأكيده هو أننا سنقدم أقصى ما في وسعنا من جهود، وسنبذل كل ما لدينا من طاقات من أجل تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بمساعدة الجماهير».



ووجه كوزمين رسالة إلى لاعبي منتخبنا الوطني في الختام بقوله: «رسالتي إلى اللاعبين هي عدم البحث عن الأعذار خارج المستطيل الأخضر، وأنا شاهدت مباراة قطر وعمان، واستخلصت منها العديد من الملاحظات المتعلقة بالمنتخبين، على جانب أننا كنا على دراية مسبقة بالعديد من الأمور، إلا أننا قمنا بإجراء بعض التعديلات فيما يخص التكتيك الخاص بالمباراة».



ومن جانبه، قال خالد عيسى حارس المنتخب الوطني: «كوزمين يذكرنا دائماً بعطاء الوطن، وحان وقت رد الجميل للإمارات، ومستوى منتخبنا بعد مجيء المدرب كوزمين في تصاعد، والروح القتالية موجودة، والتفاصيل الفنية الصغيرة نحاول تطبيقها بدقة».



وأتم بقوله: «سنخوض في الملحق أهم مباراتين في مسيرتنا كلاعبين، وعملنا كثيراً من أجل هذه اللحظة، والأجواء إيجابية ونحن في أتم الجاهزية، وكل المنتخبات التي وصلت إلى هذه المرحلة قوية وتمتلك عناصر ممتازة، ولذا فالاستهانة بأي فريق مرفوض تماماً».