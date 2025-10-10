كيروش: عمان يمكنها كتابة التاريخ



أكد كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، على صعوبة مواجهة منتخب الإمارات غداً السبت، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لا أرى كرة القدم هجوماً أو دفاعاً، فهي فن، والذكي من يحقق النتيجة الإيجابية، والمنتخب العماني أسرتي، ولن أدخر جزءاً من أجل إسعاد الشعب العماني، ونحن نعلم أهمية المباراة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الملحق».



وأضاف: «بعد مواجهة منتخب قطر في المباراة الأولى، أنصب تركيزنا في العمل على استشفاء وتعافٍ للاعبين، أما بالنسبة لمباراة الغد، فنحن مستعدون وجاهزون لها، والكل داخل المنتخب يعلم المسؤولية الكبيرة».



وعن المنتخب الإماراتي، قال كيروش: «المنتخب الإماراتي يملك لاعبين على مستوى جيد، ولديه مدرب جيد، ونحن بدورنا نمتلك لاعبين جيدين، ويمكننا أن نعيد كتابة التاريخ في حال تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، والحظوظ متكافئة في هذا النوع من المباريات».



وبدوره، قال نايف فرج، لاعب منتخب عمان: «مباراة الغد ليست سهلة، ولكننا مستعدون لها، ونحن نحب هذا النوع من المباريات، وعازمون بقوة على تحقيق نتيجة إيجابية، وهدفنا الوصول إلى كأس العالم».