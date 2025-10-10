ميشيل سلغادو: كوزمين صاحب نجاحات عديدة



أكد الإسباني ميشيل سلغادو، لاعب ريال مدريد السابق، أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين يعد من أبرز نقاط قوة المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى أنه مدرب صاحب خبرة طويلة في الدولة وصاحب نجاحات عديدة، إضافة إلى أنه يعرف جيداً اللاعبين الذين بدورهم يعرفونه جيداً وطريقة لعبه، وبإمكانه توظيف ذلك لقيادة الأبيض نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وعن حظوظ منتخبنا في التأهل إلى مونديال 2026 قال سلغادو في تصريح لـ«البيان»: «المنتخب الإماراتي فريق قوي، المدرب موجود هنا منذ سنوات عديدة، وهو مدرب ناجح في الإمارات، يعرف أساليب اللعب جيداً، واللاعبون يعرفونه جيداً.



وأضاف:»هذا أمر بالغ الأهمية، وأرى أن الأجواء والمشاعر إيجابية؛ لذا، علينا الآن أن نطبق ذلك على أرض الملعب، ونأمل، أن نتمكن من التأهل لكأس العالم".

تتجه الأنظار إلى ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع شقيقه العُماني غداً ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.