منتخب الإمارات جاهز للتحدي العماني في تصفيات ملحق المونديال



يخوض منتخبنا الوطني مواجهة قوية أمام نظيره منتخب عُمان على استاد جاسم بن حمد في الساعة التاسعة والربع من مساء السبت بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويديرها طاقم تحكيم استرالي، بقيادة حكم الساحة علي رضا فغاني، ومعه مساعد أول جورج لاكرينديس، ومساعد ثان جيمس ليدينسي، وحكم رابع دانيال اليدر، وحكم الفيديو شون ايفانز، ويعاونه ألكسندر كينج.



ويتساوى منتخبا عُمان وقطر برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأولى الأربعاء الماضي، علماً أن الجولة الثالثة والأخيرة تقام يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي منتخبنا الوطني مع المنتخب القطري، واستفاد الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا الوطني، من قرعة البطولة التي منحته فرصة التعرف إلى منافسيه العماني والقطري من خلال مواجهتهما بالجولة الأولى، ولم يتعرض منتخبنا لأي خسارة مع كوزمين سواء في مبارياته الرسمية والودية منذ توليه المهمة في مايو الماضي، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو بينتو، إذ قاد كوزمين منتخبنا لتعادلين متتاليين أمام أوزبكستان وقرغيزستان في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، ليتأهل للملحق القاري، وبعدها قاد «الأبيض» للفوز في 4 مباريات ودية.



ويعيش لاعبو منتخبنا الوطني حالة معنوية عالية بعد التأكد من اكتمال شفاء اللاعبين المصابين ماجد حسن ويحيى نادر، اللذين غابا عن معسكر الفريق ومباراتيه الوديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين مطلع سبتمبر الماضي، وكذلك جاهزية كايو لوكاس مهاجم الشارقة، والذي تواجد في المعسكر الماضي، على الرغم من عدم اكتمال شفائه، وعدم مشاركته في المباراتين الوديتين أمام سوريا والبحرين.



في حين، يتمسك المنتخب العماني بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، بآماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد تعادله السلبي مع قطر، وبات بحاجة إلى الفوز على غداً، ليُبقي حلمه قائماً، ولكن الأداء القوي أمام قطر جاء بثمنٍ باهظ، بعدما اضطر النجم جميل اليحمدي، لمغادرة الملعب في الدقيقة 24 إثر تدخل عنيف، وتأكد غيابه عن مواجهة «الأبيض»، ويتوقع أن يختار كيروش تعزيز الخط الأمامي بمنح المهاجم عصام الصبحي دعماً أكبر، خصوصاً أن المنتخب العُماني لم يسجل سوى في 6 من أصل 10 مباريات خاضها في المرحلة السابقة من التصفيات.



وأكد كيروش، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، إصابة اليحمدي، وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، مشيراً إلى أنه تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف، وأبدى تعجبه من عدم قيام الحكم بطرد اللاعب القطري المتسبب في الإصابة، واكتفى بالبطاقة الصفراء، على الرغم من وضوح التدخل حسب وجهة نظره الشخصية، وتعجب أيضاً من عدم تدخل تقنية الفيديو لتصحيح القرار في تلك اللعبة.



ويتوقع أن يبدأ «الأبيض» المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى، خالد عيسى، وفي الدفاع، إريك دي ميينزيس، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا وماركوس ميلوني، وفي الوسط عبدالله رمضان، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو ليما، ونيكولاس خيمينيز، وفي الهجوم، كايو لوكاس، ويقابله المنتخب العماني بتشكيلة تضم في حراسة المرمى، إبراهيم المخيني، وفي الدفاع، ثاني الرشيدي، أمجد الحارثي، خالد البريكي، وعلي البوسعيدي، وفي الوسط، غانم الحبشي، عبدالله فواز، أرشد العلوي، عبد الرحمن المشيفري، وفي الهجوم، عصام الصبحي وصلاح اليحيائي.



وتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم في مناسبة وحيدة سابقة، وجاءت في نسخة مونديال إيطاليا عام 1990، أما منتخب عمان «الأحمر»، فلم يسبق له أن تأهل إلى نهائيات المونديال، مع العلم أنه يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية للملحق الآسيوي، على أن ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.