أرنولد يشيد بتطور لياقة لاعبي العراق وكلويفرت يجهز مفاجأة إندونيسية في ملحق المونديال



أكد غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، جاهزية «أسود الرافدين» لمواجهة إندونيسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء غدٍ السبت بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وكشف خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن خضوع المهاجم العراقي أيمن حسين، للمزيد من الفحوصات اليوم لتأكيد جاهزيته للقاء، وقال: «لدي خبرة طويلة في هكذا مباريات مصيرية، وعلينا المضي خطوة بخطوة، والتعامل ذهنياً مع المباراة، والشيء الإيجابي، أن لاعبي المنتخب العراقي حالياً يعيشون حالة من التحسن البدني مقارنة بمستواهم قبل قدومي إلى الدوحة».



وأضاف: «لا نفكر بقرارات حكم مباراتنا وإندونيسيا من الآن، لأن التفكير فيها سيفقدنا التركيز، وسنفكر فقط بأدائنا داخل الملعب، والجميع يعرف مدى أهمية مباراتي التصفيات، وننتظرها بشغف، وانضباط اللاعبين وجاهزيتهم وصلت إلى نسبة 100%، ونحن جاهزون للمباراة، ولو لم نكن جاهزون، ما كنت لأتواجد هنا، والجميل أن اللاعبين المتواجدين جميعهم يلعبون في أنديتهم، وتغير أداؤهم بشكل كامل منذ استلامي لمهمة التدريب قبل 4 أشهر».



وفي المقابل، قال باتريك كلويفرت مدرب منتخب إندونيسيا: «سنلعب مجدداً غداً، ونأمل أن نخرج بنتيجة إيجابية بعد الخسارة السابقة، ونحن نحضر لاستراتيجية نعتقد أنها الأفضل لمواجهة العراق، وسترونها غداً، لأن من وجهة نظري، ما حدث غير مقبول إطلاقاً في مباراتنا الأولى، وربما بعد المباراة سأشرح ما قمنا به، ولكن في الوقت الحالي لا أرى أنه من الضروري أن أكشف عن تفاصيل الخطة، لأن لدينا خطة بالفعل، ومن الأفضل ألا أتحدث عنها الآن، وأتمنى أن يراجع الاتحاد السعودي للكرة، خططه في دخول الجماهير بشكل سلس، وجاد جداً».



ومن جانبه، قال مدافع منتخب العراق، ريبين سولاقا: «جاهزون لمواجهة إندونيسيا، ونتمنى أن نستمتع بالمباراة، ويستمتع بها جمهور الكرة العراقية، كما نتمنى حضوراً جماهيرياً كبيراً في الملعب، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز، وفي الحقيقة، لم أرَ اللاعبين بهذه الروح العالية كما شاهدتها في الوحدات التدريبية الأربع الأخيرة».



فيما قال كيفين ديكس لاعب منتخب إندونيسيا: «نحن محترفون، ونركز على ما هو قادم، لأن عليك أن تركز على ما يمكنك تغييره، وليس على ما حدث في الماضي، لأنك لا تستطيع تغييره، لذلك يجب أن نركز على المباراة المقبلة، وأمامنا نهائي كبير غداً، وصحيح هناك الكثير من خيبة الأمل لدى الجماهير بعد الخسارة أمام السعودية، ولكن يجب أن نقاتل حتى النهاية، ونصحح بعض الأخطاء».



يذكر أن السعودية تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين ما زال رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط، بعدما حسم «الأخضر» السعودي مواجهة الجولة الافتتاحية أمام نظيره الإندونيسي بالفوز بنتيجة 3-2، مع العلم أن الجولة الثالثة والأخيرة تقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي السعودية مع العراق.