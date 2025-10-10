محمد مطر غراب: فرصة «الأبيض» كبيرة في التأهل المباشر للمونديال



أكد محمد مطر غراب المحلل الرياضي، أن فرصة المنتخب الإماراتي الوطني قوية في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، عندما تلتقي منتخبي عمان وقطر يومي السبت والثلاثاء المقبلين، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي، خاصة بعد التعادل السلبي بين عمان وقطر صاحبة الأرض مساء الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للملحق.



وأوضح أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني، يحصلون على دعم كبير من قبل اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، وكذلك الإعلام والجماهير، وظهر ذلك من توفير برمجة للمسابقات المحلية، بما يتناسب ومخطط تحضيرات «الأبيض» للملحق الآسيوي، منوهاً إلى امتلاك مدرب المنتخب أولاريو كوزمين، لقاعدة كبيرة من اللاعبين عندما اختار منها القائمة المشاركة للمنتخب في تصفيات المرحلة الرابعة الآسيوية.



وشدد على أن الكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعبين المطالبين بالمزيد من التركيز خلال مباراتي الملحق لتحقيق الفوز، مع الوضع في الاعتبار أن المنافسين استعدوا أيضاً بشكل جيد للملحق الآسيوي، والأكثر هدوءاً وتركيزاً سيكون الأقدر على حسم بطاقة التأهل المباشر للحدث العالمي، والتي تمنح لصاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية للملحق الآسيوي، وأعرب في الختام عن أمنيته بعودة «الأبيض» من العاصمة القطرية الدوحة، بتذكرة المشاركة في المونديال المقبل.