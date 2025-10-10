هولندا تتألق في تصفيات المونديال والنمسا تسجل 10 أهداف وإسكتلندا تصدم اليونان



شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ليلة حافلة بفضل انتصارات كاسحة للدنمارك وهولندا والنمسا، وتعويض إسكتلندا لتأخرها بفوز ثمين على اليونان، وتسجيل جزر فارو أربعة أهداف في مرمى الجبل الأسود، وفوز فنلندا بصعوبة على ليتوانيا، وتعادلت قبرص في اللحظات الأخيرة أمام البوسنة والهرسك، كما انتهت مباراة التشيك وكرواتيا بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة الثالثة، اكتسحت الدنمارك بسداسية نظيفة، مضيفتها بيلاروسيا في مدينة زالاجيرسيج المجرية، وسجل منها راسموس هويلوند هدفين رائعين، قاد بهما الدنمارك للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة بوصولها إلى 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن إسكتلندا في المركز الثاني، بعد فوزها على اليونان 3-1.



وفي المجموعة السابعة، نجح منتخب فنلندا في تحقيق عودة قوية خلال 10 دقائق فقط من انطلاق الشوط ليفوز 2-1، ويُحبط ليتوانيا، ويُنعش آماله في التأهل لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فيما تألق كودي جاكبو في قيادة هولندا في الفوز على مضيفتها مالطا 4-0، ولحصد 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، وتستمر هولندا في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن بولندا في المركز الثاني بعد 4 مباريات، وتأتي فنلندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليتوانيا في المركز الرابع.



وفي المجموعة الثامنة، اكتسحت النمسا ضيفتها سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة، وأصبح ماركو أرناوتوفيتش، بعد تسجيله 4 أهداف في تلك المباراة، الهداف التاريخي لمنتخب النمسا، وأصبح رصيده الآن 45 هدفاً مع منتخب بلاده، متجاوزاً رقم توني بولستر بهدف واحد، وتتصدر النمسا الآن المجموعة برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن البوسنة والهرسك في الثالث، بعد تعادلها 2-2 مع مضيفتها قبرص التي تحتل المركز الرابع قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وتأتي سان مارينو في المركز الخامس الأخير دون نقاط.



وشهدت المجموعة 12، تعادل التشيك وضيفتها كرواتيا سلبياً في براغ، فيما فازت جزر فارو على ضيفتها الجبل الأسود برباعية نظيفة، وحافظت كرواتيا على صدارة المجموعة بوصولها إلى 13 نقطة ولديها مباراة مؤجلة، وبفارق الأهداف عن التشيك بالمركز الثاني، وتحتل جزر فارو المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والجبل الأسود في المركز الرابع قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأول من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تتبع نظاماً مألوفاً، حيث يتكون من 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم، وبعدها سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ 12 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.