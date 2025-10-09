«الأبيض» يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة عمان ضمن ملحق المونديال



يؤدي منتخبنا الوطني مرانه الأخير مساء الجمعة على استاد جاسم بن حمد، وتحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً للقاء المنتخب العماني مساء بعد غد السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



ويشارك في المران الأخير جميع اللاعبين المسجلين في قائمة منتخبنا الوطني لخوض التصفيات، وهم خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، واللاعبون إريك دي مينيزيس، ريتشارد أكونور، روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، علي صالح، يحيى الغساني، عبدالله رمضان، سیل سوزا، یحيى نادر، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، لوان بيريرا، ماجد حسن، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، برونو أوليفيرا، ونیکولاس خیمینیز.



وأكد يحيى الغساني، لاعب «الأبيض»، أن بلوغ كأس العالم هو حلم الجميع، مشيراً إلى أن تصفيات الملحق تضم منتخبات قوية لا يستهان بها، وشدد على صعوبة مواجهتي منتخبنا الوطني ونظيريه منتخبي عمان وقطر، السبت والثلاثاء المقبلين، وعلى معنويات لاعبي «الأبيض» العالية وعزيمتهم القوية لاجتياز المواجهتين والعبور إلى المونديال المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويذكر أن المنتخب الإماراتي قد أقام معسكراً داخلياً في دبي بداية من 28 سبتمبر الماضي، على استاد نادي ضباط الشرطة في دبي، وبمشاركة قائمة موسعة ضمت 31 لاعباً، وتم استبعاد الرباعي محمد عبدالباسط، وماكنزي هانت، وألفارو أوليفيرا، وزايد سلطان، وقبلها أقام المنتخب الإماراتي معسكراً داخلياً في دبي مطلع سبتمبر الماضي، وخاض خلاله مباراتين وديتين في دبي، وفاز في مباراته الأولى على المنتخب السوري 3-1، ثم فاز على المنتخب البحريني 1-0، ليواصل «الأبيض» الإماراتي تفوقه في مبارياته مع مدربه كوزمين، وعدم تلقي أي خسارة، بعدما قاده للتعادل في آخر مواجهتين من تصفيات المرحلة الثالثة.



كما قاد كوزمين معسكر المنتخب الإماراتي في النمسا خلال الفترة من 25 يوليو حتى 5 أغسطس 2025، ضمن خطة فنية تستهدف رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل خوض ملحق تصفيات كأس العالم، وخاض خلال المعسكر مواجهتين وديتين أمام ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، وتمكن فيهما من تحقيق فوزين عززا من الروح المعنوية داخل المعسكر، حيث فاز «الأبيض» في اللقاء الأول أمام ليتشي بنتيجة 3-1، وفاز منتخبنا في المباراة الثانية أمام فريق إن كيه برافو 2-1.