رينارد يشعر بالإحباط رغم الفوز السعودي على إندونيسيا



أعرب الفرنسي هيرف رينارد، مدرب منتخب السعودية، عن سعادته بالفوز 3-2 على إندونيسيا، ضمن المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، لكنه أبدى في الوقت نفسه إحباطه لعدم قدرة فريقه على تحقيق انتصار أكثر راحة في المباراة، التي أقيمت في جدة، أمس.



وقال رينارد: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن رد فعلنا كان ممتازاً، وفي مرحلة من اللقاء كنا متقدمين 3-1، وكانت لدينا فرص إضافية للتسجيل، وكان علينا أن نحسم المباراة تماماً، وفي النهاية تلقينا ضربة جزاء ثانية، وتعرضنا لضغط كبير، لكن هذا الضغط كان بسببنا نحن، لأننا كان من المفترض أن ننهي الأمور قبل ذلك».



وتابع رينارد: «الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، ونحن في صدارة المجموعة، وعلينا أن نتعامل بذكاء مع المباراة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم، وعندما تكون مدرباً لا يمكنك فعل شيء دون اللاعبين، وثقتي كبيرة لأنهم من يمنحونني هذه الثقة، وأنا أعلم أنهم مصممون ومركزون جيداً على هدفهم».



وفي المقابل أعرب الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب منتخب إندونيسيا، عن خيبة أمله بعد أن فقد فريقه تقدمه المبكر بسرعة، لكنه شدد على ضرورة التركيز على المباراة المقبلة أمام العراق بعد غد السبت، وقال: «ما حدث كان يجب ألا يحدث، ولم نراقب بشكل جيد بين الخطوط، ما سمح للأجنحة السعودية بالدخول إلى عمق دفاعنا، وهذا أمر غير مقبول لكنه حدث بالفعل، وبعد هدف التقدم 1-0 فقدنا السيطرة، وتلقينا أهدافاً سهلة، وأشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن لا يزال أمامنا مباراة أخرى نخوضها».



وتابع: «واجهنا فريقاً قوياً، لكننا لن نخفض رؤوسنا، وسنلعب أمام العراق بعد 3 أيام، وحان الوقت لتحليل الأداء والعودة بشكل أقوى، لأن الفوز في مباراة العراق ضروري، وهذه حقيقة لا شك فيها».