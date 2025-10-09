كيروش ولوبيتيغي راضيان عن تعادل عمان وقطر







اعتبر كل من مدرب منتخب عُمان كارلوس كيروش، ونظيره مدرب منتخب قطر جولين لوبيتيغي، أن التعادل السلبي بين فريقيهما كان نتيجة إيجابية، بعد المواجهة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وأبدى كيروش فخره بطريقة أداء فريقه، وقدرته على احتواء المنتخب القطري، وقال: «قدّمنا أداءً جيداً، ونجحنا في إيقاف الهجمات القطرية، وكنا نتوقع أن يندفع المنتخب القطري بقوة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لذلك لعبنا بروح قتالية عالية، وعلى الرغم من أدائنا الدفاعي الجيد، إلا أننا صنعنا فرصاً، لكننا لم ننجح في التسجيل».

واعترف المدرب البرتغالي المخضرم، بأن التعادل كان النتيجة الأنسب للفريقين، وأوضح: «أعتقد أن التعادل هو أفضل نتيجة للطرفين، لأن الخسارة كانت ستُضعف بشكل كبير فرص أي فريق في التأهل إلى كأس العالم، وليس لدينا وقت طويل قبل مواجهة الإمارات بعد غد السبت، وسنسعى للتحضير جيداً، من أجل تحقيق حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم».



بينما عبّر الإسباني لوبيتيغي مدرب منتخب قطر، عن تفاؤله بمواصلة المشوار بنجاح، وقال: «قدّمنا أداءً جيداً طوال المباراة، لكننا واجهنا فريقاً عنيداً، أجاد إغلاق المساحات الدفاعية، ورغم ذلك، نجحنا في صناعة العديد من الفرص، لكننا لم نحسن استغلالها، وأنا سعيد لأننا واصلنا القتال حتى النهاية».



وأشار لوبيتيغي، إلى أن فريقه قدّم أفضل ما لديه، في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الإصابات، وأردف بالقول: «كانت التشكيلة الأساسية مثالية، في ظل غياب عدد من اللاعبين المصابين، وجميع من شاركوا في اللقاء بذلوا أقصى ما لديهم لتحقيق النتيجة المطلوبة، لكن الفرص لم تُترجم إلى أهداف، وسنواصل السعي وراء حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم، ونتيجة التعادل لن تؤثر بالسلب فينا، ولن تشكّل ضغطاً إضافياً على اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام الإمارات، الثلاثاء القادم».