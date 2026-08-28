«فيفا» يحول عقوبات منتخب الأرجنتين إلى المباريات الودية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء تعديل مفاجئ بشأن العقوبات التي فرضها الأسبوع الماضي على عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

واستجاب الاتحاد الدولي لطلب توجه به الاتحاد الأرجنتيني بشأن تعديل طريقة تنفيذ العقوبات المفروضة على لاعبي المنتخب الثلاثة: باريديس ومولينا وألمادا.

وحسب روسيا اليوم قال الاتحاد الأرجنتيني: إنه حصل على موافقة الفيفا بأن تقتصر عقوبات الإيقاف على المباريات الدولية الودية من الفئة «أ» أو المباريات الرسمية التابعة فقط لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) واعتماد المباريات التي تأتي أولاً زمنياً.

ويعني ذلك أن انقضاء مدة المباريات التي تشمل العقوبة سيكون أقصر زمنياً ولن يشمل مباريات الأرجنتين في مسابقات الفيفا الرسمية.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني في بيان أنه سيواصل استئناف العقوبات التي تضمنت أيضاً غرامات مالية وقيوداً على حضور الجماهير في مباريات المنتخب على أرضه.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر لقبه العالمي أمام إسبانيا (1 ـ 0) في الأشواط الإضافية بهدف من فيران توريس لكن رفاق ليونيل ميسي تسببوا باندلاع أحداث فوضى واشتبكوا مع لاعبين من إسبانيا خلال احتفالات لاعبي «لاروخا» بالتتويج.

وأدان الاتحاد الدولي للعبة 3 لاعبين من منتخب الأرجنتين إضافة إلى المدرب المساعد روبرتو أيالا بسبب تلك الأحداث، وقرر وقف كل من لياندرو باريديس 10 مباريات وناهويل مولينا 7 مباريات، وتياغو ألمادا مباراة واحدة، إلى جانب إيقاف عضو الجهاز الفني روبرتو أيالا 3 مباريات.